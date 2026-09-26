Fulgor Basket: Vado espugna il Pala Bagnella dopo un overtime

Vado Ligure passa dopo un overtime al Pala Bagnella nella prima giornata in Serie C che, per molti dei rossoverdi, combaciava con l’esordio nel campionato. 76 a 73 il punteggio che premia i biancorossi al termine di una gara fisica e combattuta.

Primo tempo di buon livello per l’Autotrasporti Sacchi - Foma, che dopo un quarto conduce 22 a 16, per poi sciupare qualche punticino di vantaggio verso la fine dei primi 20’, con qualche palla persa di troppo che consente a Vado di chiudere a -3. Nella ripresa si alza ulteriormente l’intensità fisica in campo, la partita si sporca e la squadre segnano meno. L’Autotrasporti Sacchi - Foma va anche sotto di 4 lunghezze nel finale, ma riesce ad essere lucida riacciuffando Vado e conquistando l’overtime. Nel supplementare prevale la maggior esperienza di Vado, che chiude sul 76 a 73.

«Abbiamo giocato una buona partita, è stato un buon esordio - le parole di coach Verri. Avevamo tanti esordienti e abbiamo giocato contro un’ottima squadra. Speravamo in una vittoria alla prima, davanti ad un pubblico caldissimo e numerosissimo che ringraziamo, ma non è andata così. C’è un po’ di amaro in bocca per questo, ma ci rimbocchiamo le maniche per l’esordio in U19 Eccellenza e per la seconda giornata contro Chieri».