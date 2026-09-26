Il Derthona al via del sesto campionato di Serie A della sua storia

Dopo il prologo ufficiale della semifinale di Supercoppa LBA, domenica 27 settembre la Bertram Derthona Tortona torna a distanza di otto giorni sul rinnovato parquet della sua Nova Arena per il debutto nella LBA Serie A SisalClub 2026-27. Per la prima giornata la squadra allenata da Mario Fioretti terrà a battesimo il ritorno nel massimo torneo nazionale della neopromossa Tezenis Verona, tornata su dopo tre stagioni in A2. La sfida è in programma alle ore 17, diretta streaming su LBATV. Per la Bertram è la prima di 44 gare sicure tra campionato e BKT EuroCup, torneo in cui mercoledì pomeriggio è attesa in Lettonia per il debutto con il Riga Zelli nel Girone A di regular season.

Come arrivano le due squadre?

Derthona e Scaligera hanno vissuto un precampionato abbastanza simile per le svariate problematiche nei rispettivi roster, con gli infortuni ad accomunare i bianconeri ai veneti di coach Alessandro Ramagli. Contrattempi che per la Bertram si ripercuotono anche per questo esordio: Paul Eboua ed Edoardo Di Meo saranno presenti a referto ma inutilizzabili al pari di quanto successo con Venezia in Supercoppa.

I Leoni di casa potranno viceversa salutare la prima assoluta in maglia Derthona del neoacquisto Amar Alibegović, che solo da giovedì scorso ha potuto allenarsi con i suoi nuovi compagni. Sarà tutto da valutare quale potrà essere l’impatto dell’ala grande, al ritorno in Italia dopo l’esperienza nell’ACB spagnola a Granada.

L’analisi di Iacopo Squarcina

«Ci siamo ritrovati nel corso del precampionato a lavorare con un organico diverso rispetto a quello che era il pensiero iniziale, gli infortuni hanno inciso sulla conoscenza tra di noi e questo ha portato ad un percorso frastagliato», le parole dell’assistant coach tortonese. «Pian piano stiamo ritrovando tutti i pezzi per cercare di ricostruire il puzzle, ma va detto che la qualità degli allenamenti è sempre stata alta, i giocatori hanno lavorato nel miglior modo possibile. Alibegović? Che contributo potrà darci lo scopriremo, è con noi talmente da pochi giorni che è un’incognita. Di certo il suo impatto fisico è importante, porta un tonnellaggio diverso rispetto a quello avuto dalla squadra in preseason, anche come versatilità ci dà un valore aggiunto.»

La Tezenis è una matricola sui generis: «Verona non è la classica neopromossa, ha un tasso tecnico che non vale la nomea. È una squadra interessante per le scelte che ha fatto, un mix tra giovani e gente d’esperienza come Massinburg, Tobey e Andrews, a cui hanno affiancato delle scommesse di grande talento come Melendez e Samuels. Il pacchetto italiano a mio avviso è importante, Loro, Zampini, Poser, sono tutti giocatori di interesse nazionale, hanno dimostrato con il loro talento di meritare la categoria superiore. Tutti questi fattori, tra cui l’essere ben allenata, la rendono un’avversaria non facile da affrontare.»

Per il debutto in campionato Squarcina lancia un messaggio alla tifoseria: «È bello, sia per chi è dentro che fuori dal campo, vedere un palazzetto caloroso, sentire il coinvolgimento, sentirsi partecipe di qualcosa di più grande che sta costruendo il Derthona Basket nel territorio. La mia vuole essere una chiamata ad essere presenti domani alla Nova Arena: il fare squadra tutti insieme porta a migliorare il tutto, a divertirsi di più e a creare un sistema virtuoso.»

Navette e abbonamenti parcheggio

Anche nella nuova stagione il Derthona Basket torna ad offrire la possibilità agli spettatori di arrivare con maggiore comodità alla Nova Arena con le navette gratuite a/r dal centro di Tortona alla Cittadella dello Sport. Il servizio partirà come sempre dalla stazione ferroviaria due ore prima della gara, alle ore 15, con partenza delle navette ogni 10 minuti fino alle 17 e fermata intermedia all’altezza del parcheggio di Piazza Allende, lato Corso Cavour. Per il ritorno a fine partita, le navette partiranno dalla Cittadella dalle 19 fino all’ultima corsa delle 20.