Cuneo lotta, reagisce e chiude in crescendo: Piacenza vince 3-1

Gli emiliani si aggiudicano i primi tre set, tutti combattuti e caratterizzati da un sostanziale equilibrio, mentre Cuneo reagisce nel quarto parziale, conquistato per 25-22, mostrando carattere e capacità di rimanere dentro la partita fino alla fine.

A confermare l’equilibrio anche i numeri complessivi del confronto: 49% di positività in ricezione per entrambe le squadre, mentre in attacco Piacenza chiude al 50% contro il 47% dei piemontesi. Parità anche a muro, con 6 punti per parte, mentre Cuneo chiude con un ace in più, 9 contro gli 8 degli avversari. Più marcato, invece, il divario negli errori complessivi: 32 per Cuneo contro i 25 di Piacenza, un aspetto sul quale la squadra di Battocchio è chiamata a continuare a lavorare.

«Abbiamo giocato molto bene muro-difesa e abbiamo recuperato situazioni difficili: questo è importante, perché se difendi vuol dire che ci sei – dice Battocchio a fine gara -. Abbiamo però sbagliato tanto e dobbiamo continuare a lavorare sulla gestione degli errori e sulle situazioni decisive.»

Un test utile, dunque, per misurarsi contro una formazione di alto livello e verificare i progressi di un gruppo che, pur mostrando margini di crescita, ha dato segnali incoraggianti sul piano del gioco e dell’atteggiamento.

LA GARA

Avvio di primo set molto equilibrato, con le due squadre che si affrontano punto a punto. Piacenza prova a prendere il largo grazie a un ace e a un errore in attacco di Codarin, portandosi sul 6-9. Cuneo reagisce e, dopo il time out di Battocchio, accorcia le distanze fino all’8-9, trovando poi il pareggio sul 9-9 grazie a un errore degli emiliani.

Piacenza torna avanti sfruttando l’errore in pipe di Champlin (13-15) e allunga sul 14-17 con un attacco dalla seconda linea di Bovolenta. Un muro porta gli ospiti sul 14-18, costringendo Cuneo a un nuovo time out.

Sul 15-18 entra Giraudo al posto di Strehlau. Piacenza continua a spingere al servizio e trova un ace che vale il 15-20. Cuneo prova a reagire dai nove metri con un ace di Codarin (17-20), ma gli ospiti mantengono il controllo. Gutierrez firma il punto del 18-23, poi Piacenza trova un'altra battuta vincente sul net per il 18-24. L'errore al servizio di Champlin chiude il set sul 19-25 per Piacenza.

Cuneo riparte con lo stesso sestetto e il set si apre ancora una volta all’insegna dell’equilibrio. Sul 4-5 Piacenza inserisce nuovamente Giraudo per Strehlau. Gli emiliani provano ad allungare grazie all’ace di Porro e a un punto di Bovolenta, portandosi sul 6-9, ma Cuneo reagisce e trova il pareggio sull’11-11 con un ace di Feral, costringendo coach Boninfante al primo time out del match.

Piacenza risponde al servizio con Bovolenta, che firma il punto dell’11-13, mentre Strehlau rientra in campo. Gli ospiti allungano fino al 12-17, sfruttando alcuni errori dei piemontesi, e Battocchio ferma il gioco. Cuneo però reagisce con grande determinazione: Strehlau accorcia sul 14-17, poi Mosca trova l’ace del 15-17.

I piemontesi completano la rimonta e, grazie a Feral e a un errore di Piacenza, arrivano prima sul 17-18 e poi sul 18-18. Un altro errore degli ospiti permette a Cuneo di passare avanti sul 19-18, ma Piacenza ribalta nuovamente la situazione con un muro su Champlin, tornando a +2 sul 20-22.

Nel finale Cuneo non molla e trova ancora la parità sul 22-22, con Mosca protagonista a muro. Piacenza, però, resta lucida nei punti decisivi e chiude il set sul 23-25 grazie a un mani-out dalla seconda linea.

Anche i numeri del secondo set confermano il grande equilibrio del match. Cuneo fa meglio in ricezione, con il 55% contro il 53% di Piacenza, mentre gli emiliani risultano più efficaci in attacco, 52% a 47%. I piemontesi prevalgono invece a muro, 2-1, e al servizio, con 4 ace contro i 3 di Piacenza.

Piacenza parte meglio e si porta subito sul 3-1. I piemontesi reagiscono e trovano il pareggio sul 3-3 con Codarin dal centro. Il set resta equilibrato fino al 6-6, ancora firmato da Codarin, questa volta al servizio.

Piacenza prova quindi ad allungare: prima il muro di Bovolenta su Strehlau vale il 9-11, poi Gutierrez firma il 9-12. Gli emiliani aumentano il vantaggio fino al 13-17, approfittando di un errore di Feral, e Battocchio è costretto a chiamare il secondo time out.

Piacenza mantiene il controllo e arriva sul 15-20, ma Cuneo reagisce con un doppio cambio sul 17-21, inserendo Sala e Volpe. La mossa dà nuova energia ai piemontesi, che recuperano progressivamente lo svantaggio fino al 21-22. Feral diventa protagonista nel finale: prima accorcia, poi firma l’ace del 23-23. Una nuova battuta potente del francese, chiusa da Champlin, porta Cuneo al set ball sul 24-23.

Piacenza, però, annulla il vantaggio e il set si decide ai vantaggi. Gli emiliani riescono a ribaltare per due volte la situazione e, dopo una lunga battaglia, chiudono sul 28-30, portandosi sul 3-0 nei set.

Numeri in leggero calo per entrambe le squadre. Piacenza è più efficace sia in ricezione (48% contro il 41%) sia in attacco (49% contro il 43%). Gli emiliani prevalgono anche a muro (3-1), mentre Cuneo si fa preferire al servizio, con 2 ace contro 1.

Nel quarto set Cuneo parte forte e si porta subito sul 4-1, allungando poi fino al 6-2 grazie a un muro di Argilagos. Piacenza prova a rientrare, ma i piemontesi mantengono il vantaggio e, con una battuta punto di Barberio e un lungolinea di Giraudo, si portano sul 12-8.

Gli ospiti accorciano sul 14-12, ma Cuneo reagisce e torna a +4 sul 17-13. Un grande muro di Giraudo vale il 21-16, poi Piacenza tenta la rimonta con un attacco e due ace di Leon, arrivando fino al 23-21.

Cuneo, però, resta lucida nel finale e approfitta di un errore degli emiliani per chiudere il set 25-22.

ACQUA SANT’ANNA CUNEO-GAS SALES BLUENERGY PIACENZA 3-1

Parziali (19-25/23-25/28-30/25-22)

ACQUA SANT’ANNA CUNEO: Argilagos 6, Feral 17. Mosca 6, Codarin 12, Champlin 10, Strehlau 7, Sala 5, Volpe 4, Barberio 1, Giraudo 3, Loubeyre (L), Cavaccini (L). N.e. Coscione, Cakic. Allenatore: Battocchio

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA: Porro 3, Leon 8, Pace (L), Brboric 3, Comparoni 12, Zlatanov 18, Travic , Fraleone 1, Kotlar 1, Gutierrez 6, Bovolenta 18, N.e. Destro, Rizzo. Allenatore: Boninfante

ACQUA SANT’ANNA CUNEO: ric. 49% (31% perfette), att. 47%, muri: 6, aces: 9, battt.sb. 17, errori: 32

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA: ric. 495 (25%perfette), att. 50%, muri 6, aces 8, batt.sb. 17, errori 25

NOTE: durata set:22’, 27’, 35’, 23’