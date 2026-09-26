Fiöi Cuneo Volley: Coppa Piemonte, tre punti per la Serie C e uno per la Serie D

Nella nuova Palestra PNRR di Cuneo, la Serie D di coach Dario Da Roit cede 3-0 al VBC Mondovì e 2-1 a WeHunt Valsangone Volley, conquistando il punto nella competizione.

La Serie C di Daniele Tomatis, impegnata a Collegno, perde 2-1 contro l’OTS Chisola Volley prima di trovare il successo con l’Artivolley, sempre per 2-1. Tre i punti raccolti al termine dei due incontri.

La Coppa Piemonte attende ora l’ultimo appuntamento della prima fase: la Serie C sarà di scena a Cuneo contro Polisport Chieri e Volley San Paolo, mentre la Serie D sarà impegnata in trasferta a Villar Perosa contro Volley Parella Torino e Pallavolo Val Chisone.