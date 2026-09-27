Pasta e Beinaschese insieme per far crescere il basket femminile

La Polisportiva Pasta e la Beinaschese uniscono le forze per dare vita a un nuovo progetto dedicato allo sviluppo del basket femminile sul territorio.

Una collaborazione nata dalla condivisione di valori, principi e visione, con l’obiettivo di creare nuove opportunità di crescita per le giovani atlete e contribuire al rafforzamento del movimento cestistico femminile.

Il progetto nasce dalla volontà di mettere in comune staff tecnico, giocatrici, competenze ed esperienze, creando una collaborazione che possa offrire alle ragazze un percorso di crescita sempre più ricco e strutturato.

Le due società manterranno la propria identità, ma lavoreranno insieme per sviluppare nuove opportunità e favorire la crescita del movimento, condividendo risorse e professionalità.

I primi passi di questa collaborazione riguarderanno alcuni gruppi del settore giovanile femminile, con l’obiettivo di costruire progressivamente un progetto comune e creare nuove possibilità di confronto e sviluppo per le atlete.

Un percorso che parte oggi e guarda al futuro, con due realtà del territorio unite dalla stessa volontà: far crescere il basket femminile e offrire alle ragazze sempre più occasioni per giocare, allenarsi e migliorare.