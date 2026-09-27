L'attacco della Bertram più forte della tenacia di Verona: la prima di campionato è del Derthona

La Bertram Derthona Tortona inizia intascando subito 2 punti in classifica nel campionato di LBA Serie A SisalClub. Sul parquet di casa della Nova Arena tortonese i Leoni battono la Tezenis Verona per 101-93 facendo la differenza con un bel rush negli ultimi cinque minuti, dopo una partita in cui la squadra bianconera ha dovuto lottare per tenere a bada la neopromossa veneta, rimasta sempre in scia fino a poco dal termine.

La prolificità offensiva ha caratterizzato tutta la partita della Bertram (75% da due e 50% da tre per il 67% complessivo dal campo), con Dante Maddox a guidare la compagnia sin dall'inizio fino a chiudere da miglior marcatore della partita al suo esordio nel campionato italiano: 23 punti con 9/11 complessivo dal campo e 4 triple a segno su 6, più il canestro con fallo che ha fatto scavallare quota 100 al Derthona a pochissimi secondi dallo scadere. Con ben 7 giocatori in doppia cifra di punti i bianconeri sono riusciti così a sopravvivere alla netta sconfitta a rimbalzo d'attacco (20-4 il conto per Verona) e ad una difesa non troppo ermetica.

La Partita

Due assenze per parte, le indisponibilità dell'ultima ora di Izaiah Brockington e Andrew Andrews per Verona, sempre inutilizzabili per problemi fisici Paul Eboua ed Edoardo Di Meo - lo stesso presenti a referto - per la Bertram, che può viceversa schierare per la prima volta in stagione il neoacquisto Amar Alibegović.

Il primo canestro della stagione bianconera in Serie A è una tripla di Maddox, lo scorso capocannoniere e MVP della lega belga fa subito vedere di essere nella serata giusta in attacco realizzando 7 punti nei tre minuti iniziali (12-10). L'esordio di Alibegović arriva dopo al sesto minutio, tre iniziative consecutive di Bortolani, tra cui una tripla, portano il Derthona alla prima mini-fuga in vicinanza dell'arrivo di fine primo quarto (30-22), chiuso poi sul 30-24.

Verona reagisce bene e velocemente, un gioco da tre punti di Zampini e il successivo canestro da oltre l'arco di Tobey (doppia doppia da 19+11 rimbalzi) firmano l'immediato controsorpasso dopo quattro minuti del secondo parziale, 37-38. Dopo la sfuriata dell'inizio Maddox (16 punti a metà gara) ne fa un'altra per favorire un 7-0 di break per il 44-38. Verona tiene botta con tanti rimbalzi d'attacco (20-4 il conto per gli ospiti) e resta in scia con il 52-48 con cui si va negli spogliatoi.

Loro mette due punti esclamativi per riportare avanti la Scaligera in apertura di ripresa (57-59 al 24'), gli risponde l'improvvisa entrata in partita di Durham, 6 di fila per l'ennesima freccia del sorpasso acceso dalle due squadre, 65-61 a metà terzo quarto. Verona replica ancora una volta, Loro insieme all'ex Ambrosin ed è altro cambio nel comando del punteggio, 71-72 al 28'. Maddox continua nella sua serata da urlo in attacco, i suoi canestri dall'arco diventano quattro in totale per riportare avanti i padroni di casa e fissare il 76-75 che mantiene il marcato equilibrio anche all'ultima mini pausa.

Alibegovic è il terminale principe della Bertram in avvio di quarto decisivo, il nazionale bosniaco ne segna 6 per riportare Tortona oltre il possesso pieno di margine (86-81 al 33'), costringendo al time-out Ramagli. Che ne chiama subito un altro con la tripla di Bortolani che accende la Nova Arena per l' 89-83 a 5' dalla fine, ma al rientro in campo un fade-away di Gorham - molto continuo nei 31 minuti giocati - porta Tortona ad eguagliare il precedente massimo vantaggio, il +8 del 91-83. All'alba dei due minuti conclusivi Hubb (8 assist) diventa il giocatore che spacca definitivamente la partita, tripla e contropiede su assist di Maddox per il 98-89 che chiude la contesa con una novantina di secondi ancora da giocare, non prima che il solito Maddox con un canestro più fallo faccia sfondare quota 100 ai padroni di casa per il definitivo urlo di gioia dei tifosi bianconeri.

Le dichiarazioni

Coach Mario Fioretti: «Abbiamo fatto una partita in attacco rilevante, ad eccezione di qualche persa nel primo quarto che è stata l'unico neo. Siamo riusciti a mettere la palla dentro, giocare in movimento, creare buoni tiri con tutti i giocatori coinvolti nell'azione, controllando il ritmo e correndo quando c'era da correre. Abbiamo però faticato veramente in difesa e subito tantissimo a rimbalzo d'attacco, credo che questo sia stato ciò che più ha condizionato la gara. Onore a Verona che ha fatto una super partita senza due giocatori, non ha mai mollato. Un bravo comunque anche a noi, pure se alcune cose non girano per il verso giusto siamo riusciti a mettere la testa avanti con buona decisione negli ultimi 3-4 minuti.»

«Abbiamo sicuramente avuto una preseason altalenante, nel senso che abbiamo avuto giocatori fuori continuamente. Ad oggi non siamo riusciti mai a fare un allenamento con la squadra al completo, nemmeno uno. Questa non deve però diventare una scusa, uno si deve far bastare quello che ha, quindi oggi potevamo fare meglio difensivamente malgrado il percorso avuto. Smussare qualcosa ci avrebbe permesso di fare una partita diversa a livello di parziali. C'è tuttavia un bel clima nel gruppo, una buona partecipazione da parte di tutti i giocatori e ora mercoledì cominciamo il doppio impegno campionato-coppa per un bel po' di tempo.»

Bertram Derthona Tortona – Tezenis Verona 101-93

Parziali (30-24, 52-48, 76-75)

Derthona: Eboua n.e., Hubb 13, Gorham 14, Pecchia 2, A. Alibegovic 10, Di Meo n.e., Bortolani 13, Olejniczak 11, Maddox 23, Gazzotti, Jallow 5, Durham 10. All. Fioretti

Verona: Oliveri n.e., Samuels 10, Poser 9, Massinburg 17, Tobey 19, Loro 8, Zumerle n.e., Ambrosin 11, El Hadji, Zampini 15, Pantano n.e., Melendez 4. All. Ramagli.

Arbitri: Gonella, Capotorto, Nicolini.

Spettatori: 2.413







