Cuneo Volley Fiöi: Torneo Rotondo, la Serie C chiude con tre sconfitte

La Serie C è scesa in campo quest’oggi al Torneo Rotondo di Albisola , dove ha affrontato, in ordine, Albisola Pallavolo , Mo.Re Volley e Gas Sales Piacenza . Il torneo si è chiuso con tre sconfitte per 2-1 , permettendo ai Fiöi di misurarsi con formazioni di assoluto livello e di vivere tre gare di buon ritmo e intensità. Nonostante qualche problema fisico, la squadra ha mostrato una buona tenuta complessiva, confermando i progressi fatti in queste prime settimane di lavoro. A impreziosire la giornata è arrivato anche il riconoscimento individuale per Leonardo Rosati , premiato come miglior centrale del torneo .

Al termine della giornata, coach Daniele Tomatis ha commentato:

«È stata una giornata positiva: ci siamo confrontati con realtà di alto livello, a cui dobbiamo aspirare ad arrivare, per poi poterci confrontare più avanti nel corso della stagione. I ragazzi hanno dato grande impegno e disponibilità. Sicuramente, dal punto di vista dei risultati, non possiamo dire di tornare a casa soddisfatti, ma sul piano delle prestazioni abbiamo messo in campo due buone prove contro Mo.Re Volley e Piacenza, mentre al mattino abbiamo faticato a trovare la quadra contro Albisola. Nel complesso è un’esperienza positiva e, anche dopo il confronto con i ragazzi, che ci insegna tanto. Quello che abbiamo imparato dobbiamo metterlo a frutto a partire da martedì in palestra».