Cuneo Volley Fiöi: Torneo Rotondo, la Serie C chiude con tre sconfitte
I Fiöi concludono il torneo di Albisola con tre gare combattute e proseguono il percorso di preparazione alla stagione. Leonardo Rosati premiato come miglior centrale della manifestazione
La Serie C è scesa in campo quest’oggi al Torneo Rotondo di Albisola, dove ha affrontato, in ordine, Albisola Pallavolo, Mo.Re Volley e Gas Sales Piacenza. Il torneo si è chiuso con tre sconfitte per 2-1, permettendo ai Fiöi di misurarsi con formazioni di assoluto livello e di vivere tre gare di buon ritmo e intensità. Nonostante qualche problema fisico, la squadra ha mostrato una buona tenuta complessiva, confermando i progressi fatti in queste prime settimane di lavoro. A impreziosire la giornata è arrivato anche il riconoscimento individuale per Leonardo Rosati, premiato come miglior centrale del torneo.
Al termine della giornata, coach Daniele Tomatis ha commentato:
«È stata una giornata positiva: ci siamo confrontati con realtà di alto livello, a cui dobbiamo aspirare ad arrivare, per poi poterci confrontare più avanti nel corso della stagione. I ragazzi hanno dato grande impegno e disponibilità. Sicuramente, dal punto di vista dei risultati, non possiamo dire di tornare a casa soddisfatti, ma sul piano delle prestazioni abbiamo messo in campo due buone prove contro Mo.Re Volley e Piacenza, mentre al mattino abbiamo faticato a trovare la quadra contro Albisola. Nel complesso è un’esperienza positiva e, anche dopo il confronto con i ragazzi, che ci insegna tanto. Quello che abbiamo imparato dobbiamo metterlo a frutto a partire da martedì in palestra».
La Serie C tornerà in campo sabato 3 ottobre nella nuova Palestra PNRR di Cuneo, per l’ultimo appuntamento della prima fase della Coppa Piemonte, dove affronterà Polisport Chieri e Volley San Paolo.
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