La Reale Mutua Fenera Chieri '76 doma Mulhouse e conquista il quadrangolare di Biella

Come già in semifinale con la Banca Valsabbina Millenium Brescia le biancoblù vincono 3-0, ma se sabato era stato un match a senso unico, stavolta il confronto è molto più incerto e serrato. I tre parziali si risolvono tutti ai vantaggi e con scarti minimi, col primo acciuffato sul 29-27 in rimonta da 15-20 e le due successive frazioni concluse 28-26 e 26-24.

All'ingresso in campo Marco Rostagno schiera la diagonale Van Aalen-Nemeth, Akrari e Lubian al centro, Eggleston e Nervini in banda, Spirito libero. Dal secondo set Eckl e Guezen rilevano stabilmente Akrari ed Eggleston nel sestetto. C'è spazio anche per Glaab, Giacomello e Cooper. Migliore realizzatrice Nemeth con 14 punti, seguita da Guezen (13) e Lubian (10).

La Reale Mutua Fenera Chieri '76 tornerà in campo mercoledì 30 settembre (ore 20) al PalaIgor contro l'Igor Gorgonzola Novara per il 9° memorial "Giampaolo Ferrari", prova generale in vista del debutto in campionato di domenica 4 ottobre in casa di Scandicci.