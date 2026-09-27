Torino, esordio amaro: Mestre passa al Pala Gianni Asti

Inizia con una sconfitta il campionato 2026/27 della Reale Mutua Basket Torino , superata 57-79 dalla Gemini Mestre davanti al pubblico del Pala Gianni Asti. Un esordio complicato per i gialloblù di coach Paolo Moretti, che hanno faticato a trovare continuità offensiva e soprattutto a rispondere alla fisicità e all'intensità degli avversari. Dopo un primo quarto in salita, Torino è riuscita brevemente a reagire e a ricucire lo svantaggio fino al 41-42 dell'intervallo, ma nella ripresa Mestre ha ripreso il controllo della partita, trascinata dai suoi americani Keshawn Curry (25 punti) e Hasan Varence (19 punti e 12 rimbalzi). La Reale Mutua ha perso progressivamente ritmo, lucidità e personalità, realizzando appena 16 punti nell'intero secondo tempo, di cui soltanto 5 nell'ultima frazione. Non sono bastati i 14 punti di Terry Allen e i 13 di Zach Harvey: Mestre conquista così i primi due punti della stagione, mentre per Torino una falsa partenza dalla quale sarà necessario ripartire in vista dei prossimi impegni (a Pistoia domenica prossima, poi Cividale in casa).

QUINTETTI INIZIALI

Torino: Massone, Harvey, Ghirlanda, Allen, Faloppa

Mestre: Bechi, Calbini, Curry, Varence, Galmarini

Avvio complicato per la Reale Mutua, che fatica a trovare ritmo in attacco ed è costretta a inseguire una Gemini subito efficace con gli americani Curry e Varence. L'ingresso di Pepe dà una prima scossa ai gialloblù, che continuano però a soffrire nella propria metà campo e chiudono il primo quarto sotto 15-23.

Mestre raggiunge la doppia cifra di vantaggio in apertura di secondo periodo, ma Torino prova a cambiare passo con coach Moretti che mescola le carte e lancia i giovani Mossi e Ficetti, quest'ultimo a segno con i suoi primi punti in Serie A2. Pepe riaccende l'attacco gialloblù con due triple, mentre Curry continua a rappresentare il principale riferimento offensivo degli ospiti. La Reale Mutua trova comunque le energie per completare la rimonta e rientrare negli spogliatoi sul 41-42.

Al rientro dall'intervallo Torino trova il primo vantaggio della serata, senza però riuscire a dare continuità al proprio gioco. Le palle perse torinesi permettono a Mestre di riprendere il controllo e colpire in transizione, riportando progressivamente il margine in doppia cifra fino al 52-63 dell'ultima pausa. Nell'ultimo quarto le difficoltà offensive gialloblù si accentuano ulteriormente, influenzando nettamente il morale di capitan Massone e compagni: Mestre aumenta così il proprio vantaggio e limita la Reale Mutua ad appena 5 punti nella frazione conclusiva, chiudendo la partita sul definitivo 57-79.

Coach Paolo Moretti al termine della partita: «Una partita diversa da come me l'aspettavo. Non mi aspettavo di ritrovarci così in difficoltà, ma Mestre si è imposta fisicamente, giocando una partita di intensità e durezza che noi non siamo stati in grado di pareggiare, se non per un breve frangente in cui ci eravamo accesi con una serie di triple di Pepe. Ma nel complesso è stata una prova negativa, sarà fondamentale capire i motivi del non essere riusciti a farci trovare pronti sia dal punto di vista della fisicità che dell’intensità.»

Reale Mutua Torino - Gemini Mestre 57-79

Parziali (15-23, 26-19, 11-21, 5-16)

Reale Mutua Torino: Terry Allen 14 (5/13, 0/3), Zach Harvey 13 (2/7, 0/1), Simone Pepe 9 (0/2, 3/6), Federico Massone 7 (2/6, 1/3), Stefano Faloppa 7 (3/5, 0/1), Matteo Ghirlanda 3 (0/2, 1/4), Raffaele Ficetti 2 (1/1, 0/0), Francesco Scandiuzzi 2 (1/3, 0/0), Thiago Villar cristobo 0 (0/1, 0/1), Alberto Mossi 0 (0/0, 0/0), Angelo Del chiaro 0 (0/1, 0/0), Antonello Losito 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 14 / 15 - Rimbalzi: 33 8 + 25 (Stefano Faloppa 7) - Assist: 9 (Federico Massone 4).

Gemini Mestre: Keshawn Curry 25 (5/10, 3/10), Hasan Varence 19 (4/7, 3/6), Lorenzo Calbini 12 (1/2, 2/5), Simone Valsecchi 10 (1/1, 2/5), Riccardo Salvioni 6 (3/3, 0/2), Lorenzo Galmarini 3 (1/1, 0/1), Costantino Bechi 2 (1/4, 0/0), Matteo Gherardini 2 (1/4, 0/2), Allesandro Dalla bernardina 0 (0/0, 0/0), Armando Kazadi 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 15 / 16 - Rimbalzi: 37 8 + 29 (Hasan Varence 12) - Assist: 12 (Costantino Bechi 5).