Eurogymnica: tutto pronto per la nuova stagione in Serie A2

Tutto pronto per la nuova stagione di Eurogymnica in Serie A2 . Si tratta del diciottesimo campionato di "A" che le EGirls affronteranno da qui a poche settimane, con 10 partecipazioni in A1 e 8 in A2 dal 2008 ad oggi. A confrontarsi col club del presidente Nurchi ci saranno quest'anno Aurora Fano, Gymnasium Ginnastica, Kinesis, Virtus Gallarate, Fortebraccio Perugia, Polisportiva Varese, Ginnastica Valmontone, Ritmica Futura, Ginnastica Terranuova, PGS Auxilium Genova e Iris Giovinazzo . Un ventaglio di società di massimo livello, quasi tutte possibili candidate al titolo italiano e alla promozione nella massima serie.

La stagione scatterà il 17 e 18 ottobre a Terni, all'Umbria forum, mentre molto attesa è la seconda tappa, quella piemontese, prevista il 31 ottobre e 1° novembre a Biella, al Biellaforum, meglio conosciuto come "gli Orsi". Il terzo appuntamento sarà il 14 e 15 novembre a Livorno, al Modigliani Forum e la Regular Season si concluderà a Bergamo, dal 27 al 29 novembre, alla ChorusLife Arena, che già ha ospitato le finali del campionato di Serie A di artistica, ad inizio anno. Nello stesso weekend sono in programma anche la Final Six, la fase conclusiva della stagione di Serie A1, gara a cui accedono le sei migliori squadre della Regular Season. Final Six che lo staff di Eurogymnica ha organizzato per ben 5 volte, l'ultima proprio nel 2025, e nonostante nel 2026 sia cambiato il modello organizzativo, Eurogymnica con la società Corpo Libero di Padova come capofila, sono diventate responsabili dell’organizzazione dei Top Events 2026 su incarico specifico della FGI che le ha affidato il management organizzativo dei 9 più importanti eventi nazionali.

Tornando al campionato giocato, la classifica verrà definita prova dopo prova, in base al piazzamento e ai relativi punti speciali ottenuti che andranno dal massimo di 30 alla prima classificata fino al minimo di 7 per la dodicesima classificata. La somma dei risultati ottenuti nelle quattro prove determinerà la classifica finale, con le prime tre squadre promosse in Serie A1 e le ultime tre retrocesse in B.

In ogni prova Tiziana Colognese ed Elisa Vaccaro, coach di EG, dovranno schierare una formazione composta da 4 a 6 ginnaste con quattro esercizi a cerchio, palla, clavette e nastro oltre un quinto esercizio "Jolly", novità di questa edizione che fa storcere il naso ai puristi, richiamando formule di leggendari giochi televisivi in bianconero; in breve: si ripeterà un attrezzo a scelta e se il punteggio dovesse essere migliore, sarà possibile sostituirlo. Ogni squadra dovrà schierare in ogni tappa almeno quattro ginnaste proprie e questo potrebbe essere invece un vantaggio per le società che lavorano su un ampio bacino proprio, su una "cantera" personale.

A rappresentare EG ci sono parecchie ginnaste societarie che si giocheranno un posto da titolari, a partire dalla veterana Virginia Cuttini e continuando con Sara Parente, Chiara Cortese, Eglissa Lika, Alessia Pala, Amely Sordi, Giulia Capriolo e Nicole Ciobanu. Pronte a cogliere l'attimo Isabel Coconi Santoni e Denise Paradiso, le più giovani tra le candidate.

In formazione, Eurogymnica schiererà anche una ginnasta straniera, Eva Brezalieva, stella della Federazione Bulgara, che dopo molti anni ha concesso alle proprie tesserate di tornare a partecipare alla Serie A. L'apporto delle straniere è comunque molto limitato: non possono scendere in pedana che con due esercizi nell'arco delle 4 prove.