MTS SER Santena: inizio di stagione perfetto per l'Under 15

Inizio di stagione perfetto per la formazione Under 15 del Club76 MTS SER Santena, svoltosi sabato e domenica scorsi organizzato dal 2D Lingotto, che conquista il primo posto al torneo "Chi Ben Inizia" firmando un percorso netto e senza sbavature.

Le giovani atlete sotto la guida di coach Silvia Asola e Gabriele Balbo hanno dominato la manifestazione dall'inizio alla fine, aggiudicandosi il trofeo senza concedere nemmeno un set alle avversarie. Il coronamento di questo splendido percorso è arrivato nella finalissima, dove le santenesi hanno sconfitto con un netto 2-0 il CUS Pianezza, imponendosi con i parziali di 25-9 e 25-20. Una prestazione corale di alto livello che premia l'ottimo lavoro svolto finora in preparazione. Soddisfatto lo staff tecnico per l'atteggiamento espresso in campo, anche se la vittoria viene vista soprattutto come un ottimo punto di partenza: la stagione è appena iniziata e c'è ancora molto da lavorare in palestra per crescere e migliorare nei diversi fondamentali. I complimenti vanno a tutte le ragazze e ai tecnici per questo splendido esordio ufficiale.