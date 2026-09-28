XXVIII Rowing Regatta: giovedì ritorna la sfida storica a colpi di remo

Giovedì 1 ottobre ritorna la Rowing Regatta , sfida ormai storica a colpi di remo tra gli Atenei torinesi sulle rive del fiume Po, giunta alla XXVIII edizione . Un appuntamento ormai consolidato nel panorama sportivo universitario cittadino, che vedrà nuovamente protagonisti gli equipaggi dell’ Università degli Studi di Torino (UNITO) e del Politecnico di Torino (POLITO) , pronti a contendersi la vittoria. A completare la sfida sarà ancora una volta ESCP Business School , guest star della manifestazione dal 2022, che anche quest’anno contribuirà a rafforzare la dimensione internazionale dell’evento. L’ultima edizione disputata, quella del 2024 , ha visto il trionfo di UNITO sia nella gara maschile sia in quella femminile , in entrambi i casi davanti a POLITO ed ESCP . Il successo nella prova maschile ha permesso all’ Università degli Studi di Torino di consolidare la propria leadership nell’Albo d’Oro, portando il bilancio a 17 vittorie contro le 10 del Politecnico . Nella competizione femminile, invece, POLITO mantiene il vantaggio storico con 9 vittorie a 8 . L’edizione 2024 ha inoltre segnato l’esordio della gara riservata agli equipaggi dei docenti , che ha visto imporsi UNITO su POLITO .

La giornata di giovedì 1 ottobre si aprirà alle ore 16:30 con i saluti istituzionali presso il Rettorato dell’Università degli Studi di Torino, in via Verdi 8. Alle ore 16:45 prenderà quindi il via la suggestiva sfilata delle imbarcazioni, che percorrerà via Po e piazza Vittorio Veneto fino a raggiungere i Murazzi del Po, dove il pubblico potrà assistere all’emozionante finale delle competizioni. Al termine si terranno le premiazioni ai Murazzi del Po e la Festa Universitaria presso il One.

Il programma dell’edizione 2026 prevede:

ore 16:30 SALUTI ISTITUZIONALI presso il Rettorato UNITO (via Verdi 8, Torino)

ore 16:45 SFILATA IMBARCAZIONI in via Po – Piazza Vittorio con arrivo ai Murazzi del Po

ore 17:15 GARA UNIVERSITARIA MIX

ore 17:30 SFIDA DRAGON BOAT

ore 18:00 SFIDA DOCENTI 4 DI COPPIA MIX

ore 18:30 4 DI COPPIA FEMMINILE UNITO-POLITO-ESCP

ore 19:00 8+ MASCHILE UNITO-POLITO-ESCP

a seguire PREMIAZIONI @Murazzi del Po e FESTA UNIVERSITARIA @ONE

Le competizioni principali, il 4 di coppia femminile e l’8+ maschile, si disputeranno sulla distanza di 400 metri, dal Ponte Vittorio Emanuele I, in piazza Vittorio Veneto, al Ponte Umberto I, in corso Vittorio Emanuele II. Gli equipaggi si affronteranno in tre manches in controcorrente e la vittoria sarà assegnata a quello che avrà ottenuto il miglior piazzamento complessivo nelle tre prove.

EQUIPAGGI 2026

8+ MASCHILE

POLITECNICO

PAOLO FALOSSI (Ingegneria Aerospaziale – RS Cerea): Campione del Mondo Universitario 2026

EMILIO PAPPALETTERA (Architettura – SC Armida): Bronzo Europeo 2025

GIUSEPPE BARBAGIOVANNI (Ingegneria Energetica – SC Armida): Vice Campione Italiano 2026

SERGIO ANDREO (Ingegneria Gestionale – CUS Torino): Bronzo EUSA 2026

Carlo Alberto STRAZZULLA (Ingegneria Meccanica – SC Sampierdarenesi): finalista Campionati del Mondo 2025

Jacopo MASCHERIN (Ingegneria Gestionale – SC Armida): Vice Campione Italiano 2026

Leonida ARRA (Ingegneria Aerospaziale – SC Varese): Bronzo Campionati Italiani 2026

Matteo TARRO GENTA (Ingegneria Informatica – CUS Torino): Bronzo EUSA 2026

Tim. Felix SASSI (Pianificazione Territoriale, Urbanistica – SC Armida): Argento Campionati Italiani

UNIVERSITÀ

Simone PAPPALEPORE (Economia e Statistica – CUS Torino): Campione del Mondo Universitario 2026

Tito CHRISTOFAKORIS (Giurisprudenza – Global Law – CUS Torino): Oro Giochi del Mediterraneo 2026

Valentino PERUGINI (Economia e Data Science – CUS Torino): Campione del Mondo Universitario 2026

Leonardo SOSTEGNI (Fisica – SC Limite): 4° Europei Under 23 2026

Jacopo CAPPAGLI (Scienze Motorie – SC Sampierdarenesi): Argento Mondiali Under 19 2025

Roberto STRAZZULLA (Economia e Commercio – SC Sampierdarenesi): Oro Europei 2025

Giovanni ACATRINEI (Osteopatia – Amici del Fiume): Campione del Mondo Universitario 2026

Pietro ZAMPAGLIONE (Economia – Armida): medaglia d'argento Mondiali Under 19 2025

Tim. Martina BONALUMI (Fuori Quota – CC Roma): Bronzo Mondiali Universitari 2026

ESCP BUSINESS SCHOOL

Luca BARROIS (Bachelor in Management, terzo anno – ESCP Turin Campus)

Christoph CANENBLEY (Master in Management, secondo anno – ESCP Paris Campus)

Aleksandro GIANCOTTI (Bachelor in Management, primo anno – ESCP Turin Campus)

Julien LENAIN (Master in Management, primo anno – ESCP Turin Campus)

Romain LEROY (Master in Management, primo anno – ESCP Turin Campus)

Nicolas MOUILLON (Master in Management, secondo anno – ESCP Turin Campus)

Rollet ODILON (Master in Management, primo anno – ESCP Paris Campus)

Axel RAMPON (Master in Management, primo anno – ESCP Paris Campus)

Tim. Giulia SETOLA-GIUDETTI (Master in Management, secondo anno – ESCP Paris Campus)

4 DI COPPIA FEMMINILE

POLITECNICO

Sara CARRIERO (Ingegneria Aerospaziale – SC Armida): partecipazione Mondiali Under 19 2025

Anna MANGIA (Fuori Quota – CUS Torino): Campionessa Italiana Assoluta 2026

Margherita PAGLIERI (Ingegneria Gestionale – SC Armida): finalista EUSA 2026

Andrea VIANELLO (Ingegneria Biomedica – CUS Torino): finalista EUSA 2026

UNIVERSITÀ

Irene GATTIGLIA (Economia – RS Cerea): Bronzo Mondiali Universitari 2026

Susanna PEDROLA (Filosofia – CUS Torino): medaglia di bronzo Mondiali Universitari 2026

Gaia COLASANTE (Scienze della Comunicazione – CUS Torino): Campionessa Italiana Assoluta 2026

Matilde BARISON (Biotecnologie Industriali – CUS Torino): Bronzo Mondiali Universitari 2026

ESCP BUSINESS SCHOOL

Anna BENAZZO (Bachelor in Management, primo anno – ESCP Turin Campus)

Carla MALHERBE (Pre-Master Year – ESCP Paris Campus)

Madeleine TEULLÉ (Master in Management, secondo anno – ESCP Turin Campus)

Marie THOMAS (Bachelor in Management, primo anno – ESCP Turin Campus)

4 DI COPPIA MIX DOCENTI

POLITECNICO

Martins TAIAN (Ingegneria Elettronica e Telecomunicazioni – SC Armida)

Beppe FERRO (Ingegneria Strutturale Edile e Geotecnica – SC Caprera)

Stefania SPECCHIA (Scienza Applicata e Tecnologia – SC Armida)

Connie CONTRAFATTO (Fuori Quota – CUS Torino)

UNIVERSITÀ

Stefano ARGIRÒ (Fisica – RS Cerea)

Andrea IACONA (Filosofia e Scienze dell'Educazione – CUS Torino)

Elena BELLUSO (Scienze della Terra – SC Caprera)

Paola PRESSENDA (Studi Storici – SC Armida)