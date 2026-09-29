Domenica 27 settembre, il PalaGialdo di Chieri ha ospitato il torneo quadrangolare Chieri Basketball League per la categoria Under 17 Gold , organizzato da BEA Chieri . Oltre ai Leopardi, hanno Auxilium Ad Quintum, Grugliasco e Victoria Torino, fresca di vittoria dello spareggio per accedere alla categoria.

Nella prima semifinale, punto a punto, i padroni di casa faticano a trovare la via del canestro, ma rispondono con caparbietà alle iniziative di Auxilium Ad Quintum. Alla fine, dopo un tempo supplementare, la spuntano i chieresi. Dopo qualche minuto di studio, Grugliasco preme subito il piede sull’acceleratore nella seconda semifinale con Victoria Torino, e scappa via già prima dell’intervallo. I torinesi danno comunque battaglia, ma non riescono a rientrare. Victoria conquista poi il terzo posto, dopo un ottimo inizio nella finalina in cui mette in difficoltà gli avversari grazie alle proprie “torri”. Auxilium riesce a ricucire, ma la rimonta non viene completata.

Nella finalissima le squadre si studiano nei primi istanti, poi Grugliasco è molto più precisa dei chieresi, in difficoltà a trovare la via del canestro nonostante buone trame, e chiude al primo posto. I chieresi, secondi classificati, recuperano fino al -5, ma gli avversari sono più lucidi nella ripresa e qualche errore di troppo affossa i Leopardi in un risultato forse più ampio dei valori mostrati in campo.

Un'altra giornata che ha colorato il PalaGialdo con quattro gare di livello e combattute, con più di 60 alteti a darsi battaglia sul parquet chierese.



BEA CHIERI - AUXILIUM AD QUINTUM 66-65 dts

GRUGLIASCO - VICTORIA TORINO 84-58

AUXILIUM AD QUINTUM - VICTORIA TORINO 53-65

BEA CHIERI - GRUGLIASCO 57-74.

Sabato 26 settembre, il gruppo Under 14 Regionale ha partecipato alla seconda edizione del Memorial Luca Airaldi, torneo triangolare organizzato da Basket Club Mondovì.

Nella bella cornice del campo esterno del nuovissimo PalaBCM, i Leopardi di coach Bertulessi superano nella prima gara di giornata i Gators di Savigliano, con una prova convincente a dimostrazione del buon lavoro fatto in palestra nelle prime settimane (67-42). Successivamente, nella finale del torneo, i chieresi cedono ai padroni di casa dopo una sfida bella, combattuta ed equilibrata per 58-52, contro una squadra sicuramente attrezzata e che sarà al via del campionato Gold.

Il bilancio della giornata in terra monregalese è dunque più che positivo, con buoni segnali e tanti spunti per tornare in palestra e migliorare ancora in vista dell’inizio dei campionati di categoria nelle prossime settimane.

BEA CHIERI - GATORS SAVIGLIANO 67-42

BASKET CLUB MONDOVI’ - BEA CHIERI 58-52

BEA Chieri: Chifari, Deiola, Altoè, Salonia, Nardone, Bosio, Calcagno, Zuppechin, Martin, Burzio, Rigato, Bacci, Peciarolo. All. Bertulessi.