Trofeo Paideia 2026: sport e solidarietà al Circolo Golf Torino La Mandria

Si è svolta venerdì 25 settembre la 10ª edizione del Trofeo Paideia , la gara di golf solidale a favore di Fondazione Paideia , organizzata presso il Circolo Golf Torino La Mandria . Una giornata di sport, amicizia e solidarietà che ha permesso di raccogliere oltre 37.000 euro , destinati a sostenere i progetti e le attività di Fondazione Paideia a favore delle famiglie con bambini con disabilità seguite dalla Fondazione Paideia.

La competizione si è svolta su 18 buche, con formula ProAm Stableford, 2 risultati su 4, e la partecipazione di almeno un giocatore Capitano con handicap massimo 15 EGA. In campo per la solidarietà 104 giocatori. Al termine della giornata sono state premiate le squadre composte da Paolo Robiolio, Gianni Sacchi, Angela Cappitelli e Paola Gerardi per il primo posto netto e per il primo posto lordo Pier Andrea Fea, Daniele Troncossi, Andrea Rayneri e Alessandro Boglione.

Il Trofeo Paideia si conferma un appuntamento capace di unire la passione per il golf a un concreto impegno di solidarietà, contribuendo a sostenere il lavoro quotidiano della Fondazione accanto alle famiglie con bambini con disabilità.

«Anche quest’anno – dichiara Fabrizio Serra, Segretario Generale Fondazione Paideia - il Trofeo Paideia ci ha regalato una giornata in cui sport e solidarietà si sono incontrati in modo concreto. La raccolta di oltre 37.000 euro è un risultato importante, che ci permetterà di continuare a sostenere le famiglie con bambini con disabilità che ogni giorno incontriamo e supportiamo. Da dieci anni questo appuntamento ci ricorda quanto sia prezioso il contributo di una comunità che sceglie di partecipare e mettersi in gioco per gli altri. Ringraziamo il Circolo Golf Torino La Mandria, i giocatori, le aziende e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questa giornata. Lo sport, con la sua capacità di creare occasioni di incontro e condivisione, rappresenta un modo speciale per costruire questa comunità e per continuare a lavorare, insieme, per la felicità dei bambini».

Fondazione Paideia ringrazia il Circolo Golf Torino La Mandria, i partecipanti, i volontari Paideia presenti durante la giornata e le aziende che hanno contribuito alla realizzazione dell’iniziativa: Alkemy, Altea, Bem, Cafran, Eredi Campidonico, Cecilia Holistic Beauty, Compagnia dei Caraibi, Cordero di Montezemolo, Deltatre, Deltatre Innovation Lab, Ersel, Ferrino, G.A.F., Galup, Golf Club Asiago, Golf Club Le Rovedine, Gioielleria Gran Madre, GMT, Gruppo Koelliker, Haston & Aston, iRobot, K-Way, Lavazza, Lorenzo e Paola Monticone, Maison della Nocciola, Nital, Pariani, Reale Mutua - Agenzia Antonelliana, Ruliano, Sial Ortorfrutta, Ski Team Sauze, Tartuflanghe, Toc, Tramezzino.it, Valmora, Verdelilla e Witt Italia Group.