La pista del Palavela di Torino riapre al pubblico: sabato 10 ottobre al via la nuova stagione di “Palavela On Ice”
Il tempio del ghiaccio inaugura la stagione! Dal 17 ottobre partono gli Open Day del sabato con lezioni di avvicinamento a tariffa speciale. Svelato il ricco calendario di serate musicali a tema da novembre a marzo, la magia del Natale e il grande show "ARTICA"
Il conto alla rovescia è terminato. Sabato 10 ottobre 2026 riaccende ufficialmente i riflettori il Palavela di Torino per la nuova e attesissima stagione di Palavela On Ice 2026/2027. L'appuntamento invernale più amato dai torinesi – forte dello straordinario record di oltre 40.000 presenze registrato lo scorso anno – è pronto a tornare protagonista, riaprendo le porte della pista più bella d’Italia da sabato 10 ottobre a partire dalle ore 19.00 (biglietti in vendita su Ticketone e presso la cassa del Palavela). L'iconica struttura di Via Ventimiglia, simbolo dei Giochi Olimpici di Torino 2006, si conferma il punto di riferimento assoluto per l'intrattenimento, lo sport e la cultura legati al mondo del ghiaccio, inaugurando un calendario ricco di novità per famiglie, giovani e appassionati.
La grande novità dedicata a chi vuole muovere i primi passi o scoprire il fascino delle lame inizierà subito dopo l'opening. Da sabato 17 ottobre e fino al 28 novembre 2026, ogni sabato fino al 28 novembre, l'appuntamento è con gli Open Day, lezioni di 50’ accessibili esclusivamente su prenotazione al prezzo speciale di soli 7€ (pattini inclusi).
Gli Open Day saranno delle vere e proprie giornate in cui verranno offerte lezioni di avvicinamento a questo magico sport. Tutti i partecipanti potranno scendere in pista potendo contare sull'assistenza e la guida degli insegnanti qualificati delle prestigiose scuole di pattinaggio presenti al Palavela. Un'opportunità unica per imparare in totale sicurezza, superare le prime timidezze e lasciarsi conquistare dalla bellezza del pattinaggio.
Un'altra delle grandi attrazioni della stagione sarà la trasformazione della pista in una vera e propria discoteca sul ghiaccio. Da novembre a marzo, il Palavela ospiterà un palinsesto di serate speciali con playlist dedicate e DJ set, pensato per far ballare i pattinatori a ritmo di lame secondo i generi musicali più amati:
- Novembre: Serata GEN Z / TRAP, dedicata alle sonorità e agli artisti idoli delle nuove generazioni.
- Dicembre: Serata INDIE, per scivolare sul ghiaccio accompagnati dai successi del panorama alternativo italiano.
- Gennaio: Serata MILLENNIALS (Anni ’90/2000), un nostalgico e travolgente viaggio nel tempo con le hit pop e dance che hanno segnato un'epoca.
- Febbraio: Serata MUSICA ITALIANA / SANREMO, per cantare a squarciagola i grandi classici e le novità del Festival proprio nei giorni della kermesse.
- Marzo: Serata REGGAETON, per scaldare l'atmosfera di fine inverno con i ritmi calienti e latini più travolgenti.
Dal mese di dicembre il Palavela si vestirà a festa. La pista si accenderà di colori, luci calde e spettacolari addobbi. Ad accogliere i più piccoli ci sarà l'esclusivo Salotto di Babbo Natale, pronto a regalare un'atmosfera da favola e piccoli doni per tutti i visitatori.
Infine, il fiore all'occhiello del cartellone eventi sarà "ARTICA – Dove il ghiaccio diventa arte", l'attesissimo show in programma sabato 27 febbraio 2027 alle ore 21:00, in cui le lame dei campioni italiani e internazionali tracceranno coreografie ispirate alle sette arti (il cast verrà svelato nelle prossime settimane, i biglietti sono già in vendita sulle piattaforme Ticketmaster e Ticketone.)
Informazioni utili per il pubblico
- Sede: Palavela di Torino, Via Ventimiglia 145.
- Apertura Stagione: Sabato 10 ottobre 2026.
- Sabati Open Day (Su prenotazione): Dal 17 ottobre al 28 novembre 2026 (Prezzo speciale di 7€, lezioni incluse).
- Biglietti, Prenotazioni e Calendario Serate: Le prenotazioni per gli Open Day, i biglietti per il pattinaggio libero e il dettaglio delle date delle serate musicali saranno disponibili a breve sui circuiti ufficiali e sul sito ufficiale del Palavela.
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