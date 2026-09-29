La pista del Palavela di Torino riapre al pubblico: sabato 10 ottobre al via la nuova stagione di “Palavela On Ice” 

Il conto alla rovescia è terminato. Sabato 10 ottobre 2026 riaccende ufficialmente i riflettori il Palavela di Torino per la nuova e attesissima stagione di Palavela On Ice 2026/2027 . L'appuntamento invernale più amato dai torinesi – forte dello straordinario record di oltre 40.000 presenze registrato lo scorso anno – è pronto a tornare protagonista, riaprendo le porte della pista più bella d’Italia da sabato 10 ottobre a partire dalle ore 19.00 (biglietti in vendita su Ticketone e presso la cassa del Palavela). L'iconica struttura di Via Ventimiglia, simbolo dei Giochi Olimpici di Torino 2006, si conferma il punto di riferimento assoluto per l'intrattenimento, lo sport e la cultura legati al mondo del ghiaccio, inaugurando un calendario ricco di novità per famiglie, giovani e appassionati.

La grande novità dedicata a chi vuole muovere i primi passi o scoprire il fascino delle lame inizierà subito dopo l'opening. Da sabato 17 ottobre e fino al 28 novembre 2026, ogni sabato fino al 28 novembre, l'appuntamento è con gli Open Day, lezioni di 50’ accessibili esclusivamente su prenotazione al prezzo speciale di soli 7€ (pattini inclusi).

Gli Open Day saranno delle vere e proprie giornate in cui verranno offerte lezioni di avvicinamento a questo magico sport. Tutti i partecipanti potranno scendere in pista potendo contare sull'assistenza e la guida degli insegnanti qualificati delle prestigiose scuole di pattinaggio presenti al Palavela. Un'opportunità unica per imparare in totale sicurezza, superare le prime timidezze e lasciarsi conquistare dalla bellezza del pattinaggio.

Un'altra delle grandi attrazioni della stagione sarà la trasformazione della pista in una vera e propria discoteca sul ghiaccio. Da novembre a marzo, il Palavela ospiterà un palinsesto di serate speciali con playlist dedicate e DJ set, pensato per far ballare i pattinatori a ritmo di lame secondo i generi musicali più amati:

Novembre: Serata GEN Z / TRAP , dedicata alle sonorità e agli artisti idoli delle nuove generazioni.

Serata , dedicata alle sonorità e agli artisti idoli delle nuove generazioni. Dicembre: Serata INDIE , per scivolare sul ghiaccio accompagnati dai successi del panorama alternativo italiano.

Serata , per scivolare sul ghiaccio accompagnati dai successi del panorama alternativo italiano. Gennaio: Serata MILLENNIALS (Anni ’90/2000) , un nostalgico e travolgente viaggio nel tempo con le hit pop e dance che hanno segnato un'epoca.

Serata , un nostalgico e travolgente viaggio nel tempo con le hit pop e dance che hanno segnato un'epoca. Febbraio: Serata MUSICA ITALIANA / SANREMO , per cantare a squarciagola i grandi classici e le novità del Festival proprio nei giorni della kermesse.

Serata , per cantare a squarciagola i grandi classici e le novità del Festival proprio nei giorni della kermesse. Marzo: Serata REGGAETON, per scaldare l'atmosfera di fine inverno con i ritmi calienti e latini più travolgenti.

Dal mese di dicembre il Palavela si vestirà a festa. La pista si accenderà di colori, luci calde e spettacolari addobbi. Ad accogliere i più piccoli ci sarà l'esclusivo Salotto di Babbo Natale, pronto a regalare un'atmosfera da favola e piccoli doni per tutti i visitatori.

Infine, il fiore all'occhiello del cartellone eventi sarà "ARTICA – Dove il ghiaccio diventa arte", l'attesissimo show in programma sabato 27 febbraio 2027 alle ore 21:00, in cui le lame dei campioni italiani e internazionali tracceranno coreografie ispirate alle sette arti (il cast verrà svelato nelle prossime settimane, i biglietti sono già in vendita sulle piattaforme Ticketmaster e Ticketone.)

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