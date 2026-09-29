Tamburello a Muro: in arrivo le Finali Nazionali di Serie C

Appuntamento il 3 e 4 Ottobre a Firenze con le sfide fra le 4 finaliste. Ad accogliere l’evento sarà lo Sferisterio delle Cascine di Firenze con i locali dell’Asd Il Fiorino, insieme ai marchigiani del Gruppo Sferistico Mondolfo e alle due piemontesi, l’Asd Grazzano e l’Asd Castell’Alfero