38ª Granfondo La Fausto Coppi 2027: oltre 250 ciclisti iscritti in soli due giorni

Oltre 250 ciclisti hanno già scelto La Fausto Coppi 2027 . È questo il primo significativo dato che arriva dall’apertura delle iscrizioni alla prossima edizione della granfondo internazionale di Cuneo, in programma domenica 27 giugno 2027. Un debutto che conferma, ancora una volta, l’affezione del mondo del ciclismo nei confronti di un appuntamento che da 37 edizioni unisce sport, montagne, amicizia e condivisione.

Le iscrizioni, aperte nell’ambito del Cuneo Bike Festival durante il passato weekend, hanno registrato una risposta immediata: già poche ore dopo un centinaio di appassionati aveva scelto di assicurarsi un posto sulla linea di partenza.

E la prima fotografia delle adesioni restituisce anche una dimensione internazionale. I ciclisti iscritti nelle prime due giornate provengono infatti da 11 Paesi: Italia, Paesi Bassi, Spagna, Regno Unito, Germania, Francia, Ungheria, Belgio, Brasile, Colombia e Irlanda.

L’apertura delle iscrizioni si è svolta al Cinema Monviso, dove il pubblico ha potuto ascoltare la testimonianza umana e sportiva di Sonny Colbrelli, ex ciclista professionista e vincitore di una Paris-Roubaix.

«Abbiamo scelto di dare il via alle iscrizioni, come già da un paio d’anni, nell’ambito del Cuneo Bike Festival – dicono Davide Lauro e Emma Mana, presidente e vice dell’associazione sportiva Fausto Coppi on the road -, un piccolo evento cittadino che a ogni edizione aggiunge tasselli in quella cultura del movimento e della bicicletta che da 37 anni La Fausto Coppi propone, insegue, rafforza e coltiva. La serata al cinema Monviso è stata una grande occasione per ascoltare la testimonianza umana, sportiva e di grande empatia di Sonny Colbrelli, ex ciclista professionista vincitore della Paris-Roubaix. Stiamo lavorando con determinazione per organizzare una granfondo che ogni anno si rinnova, sceglie una filosofia e una narrazione nuova per attirare sempre più il popolo dei ciclisti e abbracciare ambiti della comunità. Presto ci saranno importanti novità a dimostrazione del lungo itinerario che porterà al weekend di fine giugno».

Per l’edizione 2027, i primi 500 iscritti potranno usufruire della tariffa agevolata di 50 euro. Restano invariate rispetto alle ultime tre edizioni anche le altre fasce: 55 euro fino al 31 dicembre 2026, 60 euro fino al 31 marzo 2027, 70 euro dal 1° aprile 2027 al 22 giugno 2027. Il termine ultimo per le iscrizioni online sarà martedì 22 giugno 2027, salvo raggiungimento del numero chiuso, che anche quest’anno è stato fissato a 2.800 partecipanti.