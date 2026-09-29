Al via nel weekend a Ivrea la 100X100 Donne di Paola Gianotti

Il programma completo e tutte le informazioni pratiche per partecipare alla manifestazione di domenica 4 ottobre a Ivrea. Iscrizioni online aperte fino al 30 settembre e possibilità di iscriversi anche la mattina dell’evento.

Mancano ormai pochi giorni a 100x100 Donne, la manifestazione cicloturistica ideata dall’ultra-ciclista eporediese Paola Gianotti – 4x Guinness World Record e attivista per la sicurezza stradale e per l’ambiente – che domenica 4 ottobre torna a Ivrea e nel Canavese con una giornata dedicata al ciclismo al femminile, alla scoperta del territorio e alla solidarietà.

INFO UTILI PER LE PARTECIPANTI

La consegna dei pacchi gara avverrà presso lo Stadio della Canoa di Ivrea:

• Sabato 3 ottobre, dalle 16.00 alle 18.00

• Domenica 4 ottobre, dalle 7.30 alle 8.30

Alle 8.30 di domenica si terranno il briefing e i saluti istituzionali, seguiti dalla partenza ufficiale alle ore 9.00. Nelle vicinanze è disponibile un ampio parcheggio.

DOMENICA 4 OTTOBRE – La pedalata nel Canavese

Partenza ore 9.00 dallo Stadio della Canoa di Ivrea

Le partecipanti potranno scegliere tra due percorsi a forma di “8”, pensati per cicliste con diversi livelli di esperienza:

55 km – HALF 100x100 Donne , un’esperienza accessibile a tutte, perfetta anche per cicliste amatoriali di ogni età;

110 km – FULL 100x100 Donne, con 1.200 metri di dislivello, per chi desidera affrontare una distanza più impegnativa.

I tracciati attraverseranno alcune delle perle del Canavese, dal lago di Viverone ai castelli di Masino e Agliè, fino alla Valchiusella e alla Serra Morenica, alternando paesaggi e scorci di storia del territorio.

Lungo il percorso sono previsti due punti ristoro con prodotti tipici locali, mentre al termine della pedalata è previsto il pasta party finale presso lo Stadio della Canoa, a partire dalle 12.00. La chiusura dell’evento è prevista alle 16.00.

La partecipazione è aperta a tutte le donne, di qualsiasi età e livello, con qualunque tipo di bicicletta – muscolare o elettrica.

Al via anche Stefania Andriolo, giornalista e testimonial dell’evento, Sabrina Schillaci, atleta e coach professionista, ed Elena Martinello, content creator e fotografa specializzata nel ciclismo e nell’outdoor.

UN PACCO GARA PENSATO PER LE PARTECIPANTI

Anche quest’anno la partecipazione alla 100x100 Donne sarà accompagnata da un pacco gara pensato per lasciare alle partecipanti qualcosa da portare con sé anche dopo la giornata di Ivrea.

Al suo interno, oltre alla maglia ufficiale della 100x100 Donne, ci saranno prodotti e sorprese messi a disposizione dai partner dell’evento. Tra questi, una borraccia di Alvento, una barretta di cioccolato Fairtrade e una tracollina realizzata da Ricrearti utilizzando eccedenze di produzione di Elastic Interface e altri materiali di riciclo.

«100x100 Donne è una giornata pensata per vivere la bicicletta insieme, ognuna secondo il proprio ritmo e le proprie possibilità. Ci sono partecipanti abituate a pedalare per tanti chilometri e altre che scelgono un percorso più breve o l’e-bike: quello che conta è condividere la strada e scoprire il Canavese in un contesto tutto al femminile», spiega Paola Gianotti. «Anche quest’anno sono felice di riportare l’evento a Ivrea e di unire alla pedalata anche un progetto concreto di solidarietà.»

PEDALARE PER LA SOLIDARIETÀ

L’anima di 100x100 Donne è la solidarietà: la maggior parte del ricavato delle iscrizioni sarà devoluto a due progetti legati al mondo femminile.

ULTIMI GIORNI PER ISCRIVERSI

Le iscrizioni online chiuderanno il 30 settembre a mezzanotte, ma sarà ancora possibile iscriversi direttamente la mattina dell’evento, il 4 ottobre, portando con sé il certificato medico richiesto.

Per partecipare al percorso FULL 100x100 Donne è necessario presentare un certificato medico in corso di validità che attesti l’idoneità alla pratica agonistica per il ciclismo. Per il percorso HALF, invece, è sufficiente un certificato che attesti l’idoneità alla pratica non agonistica con elettrocardiogramma.

Per iscriversi: www.endu.net/it/events/100x100-donne

Tutte le informazioni sulla 100×100 Donne sono disponibili su www.100x100donne.it .

UN EVENTO DI COMUNITÀ

100x100 Donne è realizzato in collaborazione con GAL Valli del Canavese, Food.Stories.Travel, Paola Gianotti Academy e Canavese Village, mentre Bikeitalia e La Sentinella del Canavese sono media partner.