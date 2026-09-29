Fitarco Piemonte: oro mondiale per Giuseppe Seimandi e Fabrizio Aloisi
Giuseppe Seimandi e Fabrizio Aloisi hanno conquistato, ai Campionati mondiali di tiro di campagna di Yankton (USA), rispettivamente il titolo iridato individuale nell’arco nudo senior e nell’arco compound under 21. Nelle finali, Seimandi ha sconfitto per 52-46 lo svedese Jonsson, mentre Aloisi ha avuto la meglio sull’americano Kane per 69-65.
Ottimo secondo posto per Emma Di Vita: solo due punti l’hanno separata dall’americana Franzone, vincitrice del titolo iridato. Aloisi si è ripetuto anche nel compound mixed team: in coppia con Giorgia Montalgi, ha superato in finale la formazione americana per 87-84, conquistando il titolo iridato. Doppio secondo posto per Giulia Di Nardo. Nel mixed team compound senior, in coppia con Michea Godano, è stata sconfitta soltanto in finale dalla formazione americana per 91-87. Nella gara a squadre compound senior, insieme a Roberta Di Francesco ed Eleonora Strobbe, è stata superata dalla squadra americana per 58-55. Per Aloisi è arrivata anche la medaglia di bronzo nella gara a squadre under 21: insieme ad Azzani e Locchi, ha superato la formazione americana, conquistando un meritatissimo terzo posto.
I Risultati a questo link.
FotoGallery (Foto World Archery) a questo link.
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