Fitarco Piemonte: oro mondiale per Giuseppe Seimandi e Fabrizio Aloisi

Giuseppe Seimandi e Fabrizio Aloisi hanno conquistato , ai Campionati mondiali di tiro di campagna di Yankton (USA ), rispettivamente il titolo iridato individuale nell’ arco nudo senior e nell’ arco compound under 21 . Nelle finali , Seimandi ha sconfitto per 52-46 lo svedese Jonsson , mentre Aloisi ha avuto la meglio sull’americano Kane per 69-65.

Ottimo secondo posto per Emma Di Vita: solo due punti l’hanno separata dall’americana Franzone, vincitrice del titolo iridato. Aloisi si è ripetuto anche nel compound mixed team : in coppia con Giorgia Montalgi , ha superato in finale la formazione americana per 87-84 , conquistando il titolo iridato. Doppio secondo posto per Giulia Di Nardo. Nel mixed team compound senior, in coppia con Michea Godano, è stata sconfitta soltanto in finale dalla formazione americana per 91-87. Nella gara a squadre compound senior, insieme a Roberta Di Francesco ed Eleonora Strobbe, è stata superata dalla squadra americana per 58-55. Per Aloisi è arrivata anche la medaglia di bronzo nella gara a squadre under 21: insieme ad Azzani e Locchi, ha superato la formazione americana, conquistando un meritatissimo terzo posto.

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