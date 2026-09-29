La nuova Boutique Technogym apre a Torino

Technogym , marchio di riferimento mondiale per fitness, wellness, sport e salute, annuncia l'inaugurazione della sua nuova sede in Via Mazzini 3 , nel cuore dell'area pedonale dello shopping di lusso torinese. Questa apertura consolida il ruolo di Technogym come ambasciatore globale del wellness e rafforza la sua missione di integrare il benessere nella vita quotidiana delle persone, promuovendo uno stile di vita attivo e consapevole.

La nuova Boutique Technogym Torino rappresenta il luogo ideale in cui design, innovazione e wellness si incontrano. Progettata come uno spazio elegante e contemporaneo, accoglie visitatori e clienti in un ambiente che interpreta al meglio la filosofia Technogym: trasformare l'attività fisica in uno stile di vita capace di migliorare il benessere quotidiano attraverso tecnologia, design e personalizzazione. Al primo piano trovano spazio alcuni dei prodotti più iconici dedicati all'home fitness.

Tra questi spicca Unica, simbolo della capacità di Technogym di concentrare in un'unica soluzione completa anni di innovazione nel training domestico. Lo spazio ospita inoltre la prestigiosa linea Personal, disegnata da Antonio Citterio, che rappresenta l'incontro perfetto tra eccellenza progettuale, estetica raffinata e performance, trasformando l'allenamento in un autentico elemento d'arredo. Salendo al piano superiore, Technogym svela la nuova identità Sand Stone, presentata in anteprima al Salone del Mobile di Milano.

Caratterizzata da tonalità calde, materiche e naturali, Sand Stone ridefinisce gli standard del wellness interior design: un'estetica avvolgente che fonde autenticità e innovazione, differenziando gli spazi di design per creare un ambiente sofisticato e offrire un'esperienza di allenamento professionale altamente immersiva e coinvolgente.

Sempre al piano superiore, i visitatori potranno scoprire Technogym Checkup, l'innovativo sistema di valutazione che, grazie a un'analisi avanzata supportata dall'Intelligenza Artificiale, valuta parametri legati a forza, equilibrio, mobilità e capacità funzionali, elaborando un profilo di benessere individuale. Sulla base dei risultati, il sistema suggerisce un programma di allenamento personalizzato e orientato agli obiettivi specifici dell'utente, rendendo l'esperienza ancora più efficace e coinvolgente.

La Boutique Technogym Torino non è soltanto uno showroom, ma un luogo d'incontro per chi ricerca il meglio del wellness, dell'innovazione e del design italiano. Uno spazio pensato per ispirare, dove ogni ambiente racconta una diversa espressione della visione Technogym: mettere il benessere delle persone al centro, attraverso soluzioni che uniscono tecnologia, design e personalizzazione.