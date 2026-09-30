S.G. Concordia: al via la  stagione della ritmica

Con l’arrivo dell’autunno si riaccendono i riflettori sulle pedane della ginnastica ritmica: a partire dal prossimo weekend, prenderanno infatti il via i Campionati Federali della stagione autunnale, con un calendario che si preannuncia ricco di sfide difficili ed emozionanti.

Per la Concordia è ora di indossare i body, dare gli ultimi tocchi agli esercizi e scendere in pedana con la grinta e la passione di sempre.

Il fiore all’occhiello di questo autunno sarà, ancora una volta, il Campionato Nazionale di Serie B. Per la quarta volta, la squadra chivassese difenderà i colori societari in questa prestigiosa competizione nazionale, gareggiando tra le migliori realtà della ginnastica ritmica italiana.

Un traguardo che è il risultato di un lavoro quotidiano fatto di impegno, determinazione e di una crescita costante da parte di tutto lo staff tecnico e delle ginnaste.

Quest’anno la serie B sarà ancora più impegnativa, perché i nuovi regolamenti tecnici hanno cambiato profondamente la struttura delle competizioni. La formula di gara richiede ora un maggior numero di esercizi, che porta ogni Società a coinvolgere e schierare più ginnaste.

Ogni club deve infatti schierare in pedana obbligatoriamente almeno quattro ginnaste, ed il programma di gara si fa più ricco: oltre ai quattro attrezzi canonici (cerchio, palla, clavette e nastro) le squadre devono presentare un quinto esercizio “Jolly”, con un attrezzo a scelta. La classifica di ogni tappa verrà calcolata sommando i quattro migliori punteggi, scartando la nota più bassa.

Le atlete e lo staff tecnico della Concordia hanno lavorato tutta l’estate per farsi trovare pronte a questa nuova sfida strategica.

Domenica scorsa, a Desio, nel consueto appuntamento del “Torneo di Fine Estate” organizzato dalla Società San Giorgio ’79 Desio, la squadra della Serie B è scesa in pedana per testare un’ultima volta gli esercizi davanti ad una giuria e limare gli ultimi dettagli, prima dell’inizio del Campionato: Lidia Amicone, Alessandra Bellone, Greta Collaku, Elisabetta Digitali, Giulia Manusia, Daria Molinari e Cecilya Pistamiglio hanno eseguito i loro esercizi con determinazione, confermando la bontà del lavoro svolto, dimostrandosi pronte ad affrontare la prima prova della stagione, che si svolgerà il 17-18 ottobre nella suggestiva cornice dell’Umbriaforum di Terni.

Ma l’autunno non sarà solo Serie B. La stagione vedrà impegnate le ginnaste del team chivassese in tutte le categorie del settore Silver e Gold, nei diversi Campionati della Federazione Ginnastica, a cominciare dal prossimo weekend, dove prenderanno il via il Campionato di Serie C Regionale Gold ed il Torneo Winter Club Silver, ospitati al Palalancia di Chivasso, con l’organizzazione della S.G. Concordia.