S.G. Concordia: al via la  stagione della ritmica

Con l’autunno ripartono i Campionati Federali di ginnastica ritmica, pronti a regalare nuove sfide ed emozioni

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Pubblicato il 30.09.2026, 13:10

3 min

 

Con l’arrivo dell’autunno si riaccendono i riflettori sulle  pedane della  ginnastica ritmica: a partire dal prossimo weekend, prenderanno infatti il via  i Campionati Federali della stagione autunnale, con un calendario che si preannuncia ricco di sfide difficili ed emozionanti.

Per la  Concordia  è ora di indossare  i body, dare gli ultimi tocchi agli esercizi e scendere in pedana con la grinta e la passione di sempre.

Il fiore all’occhiello di questo autunno sarà, ancora  una  volta, il Campionato Nazionale di Serie B. Per la quarta volta, la  squadra chivassese difenderà i colori societari in questa  prestigiosa competizione nazionale, gareggiando tra le migliori realtà della ginnastica ritmica  italiana. 

Un traguardo che è il risultato di un lavoro quotidiano fatto di impegno, determinazione e di una crescita costante da parte di tutto lo staff tecnico e delle ginnaste.

Quest’anno la serie B sarà ancora più impegnativa, perché i nuovi regolamenti tecnici hanno cambiato profondamente la  struttura delle competizioni. La formula di gara richiede ora un maggior numero di esercizi, che  porta  ogni Società a coinvolgere e schierare più ginnaste.

Ogni club deve infatti schierare in pedana  obbligatoriamente almeno quattro ginnaste, ed il programma di gara si fa più ricco: oltre ai quattro attrezzi canonici (cerchio, palla, clavette e nastro) le squadre devono presentare un quinto esercizio “Jolly”, con un attrezzo a scelta. La classifica di ogni tappa  verrà calcolata  sommando i quattro migliori punteggi, scartando la  nota più bassa. 

Le atlete e lo staff tecnico della Concordia hanno lavorato tutta l’estate per  farsi trovare  pronte a questa  nuova sfida strategica.

Domenica scorsa, a Desio, nel consueto appuntamento del “Torneo di Fine Estate” organizzato dalla Società San Giorgio ’79 Desio, la squadra della Serie B è scesa in pedana  per testare un’ultima volta gli esercizi davanti ad una  giuria e limare gli ultimi dettagli, prima  dell’inizio del Campionato: Lidia Amicone, Alessandra Bellone, Greta Collaku, Elisabetta Digitali, Giulia Manusia, Daria Molinari e Cecilya Pistamiglio hanno eseguito i loro esercizi con determinazione, confermando la  bontà del lavoro svolto, dimostrandosi pronte ad affrontare la prima  prova della stagione, che si svolgerà il 17-18 ottobre nella suggestiva cornice dell’Umbriaforum di Terni.

Ma l’autunno non sarà solo Serie B. La stagione vedrà impegnate le ginnaste del team chivassese in tutte le categorie del settore Silver  e Gold, nei diversi Campionati della  Federazione Ginnastica, a cominciare dal prossimo weekend, dove prenderanno il via il Campionato di Serie C Regionale Gold ed il Torneo Winter Club Silver, ospitati al Palalancia di Chivasso, con l’organizzazione della S.G. Concordia.

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