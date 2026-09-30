BEA Chieri, al via una stagione 2026-2027 ricca di ambizioni

Sabato 26 settembre 2026, durante il BEA Day al centro commerciale Il Gialdo, BEA Chieri ha svelato i progetti per l'annata 2026-2027. Alla conferenza stampa di prestazione della nuova stagione sportiva hanno partecipato il General Manager Salvatore Morena , il Direttore Sportivo Stefano Piccionne , l’allenatore della Prima Squadra Maschile Ciro Musto e l’allenatore della Prima Squadra Femminile Carlo Colò .

«Il nostro stile e la nostra mission non cambiano – ha spiegato il GM Morena – Siamo diventati un punto di riferimento sportivo sul territorio portando il nostro modo di fare basket. Continuiamo a coinvolgere atleti di ogni età e ogni livello, offrendo loro opportunità di crescita non solo in campo, in un contesto di qualità. Siamo una società importante, grazie alle persone che le danno forma ogni giorno. Possiamo contare su uno staff competente e numeroso dal Minibasket alle Prima Squadre».

Il PalaGialdo di Chieri resta la casa dei Leopardi, con una rinnovata gestione che vedrà in primo piano ancora BEA Chieri. La società può contare su diversi altri impianti, tra cui il PalaPertini di Trofarello e il PalaWojtyla di Cambiano. La Prima Squadra maschile affronta anche quest’anno il campionato di Serie C Nazionale mentre la Prima Squadra Femminile per il secondo anno consecutivo è al via della Serie C.

«Le due Prime Squadre sono quelle che devono rappresentare ogni giorno tutto il nostro progetto – è entrato nel merito il DS Piccionne – Il primo obiettivo è fare divertire il nostro pubblico, che da sempre è davvero il sesto uomo in campo. Il percorso in Serie C Nazionale dello scorso anno è stato più complesso del previsto, quest’anno lavoriamo per fare meglio. Abbiamo formato un gruppo che ci farà divertire, un mix tra giovani e senior che conoscono la categoria, con tutti gli strumenti e le capacità di fare bene. Il progetto femminile ci sta dando soddisfazioni, è solido e cresce per diventare sempre più un punto di riferimento in regione. Puntiamo molto sul nostro Settore Giovanile: ragazzi e ragazze saranno attivamente coinvolti nelle Prime Squadre, con cui potranno vivere importanti occasioni di crescita come già capitato a tanti atleti negli scorsi anni».

Contestualmente alla presentazione dei roster delle Prime Squadre BEA 2026-27, sono intervenuti anche i capo allenatori.

Coach Ciro Musto: «Ringrazio la società per l’opportunità di torna a Chieri e guidare la Prima Squadra dei Leopardi. Sento la responsabilità di questo ruolo importante e sono contento di come abbiamo impostato il lavoro in palestra in queste prime settimane. Sono sicuro saremo una squadra che darà tutto ogni gara e farà divertire il nostro pubblico».

Coach Carlo Colò: «L’anno scorso abbiamo rimesso le basi del Settore Femminile a Chieri. È stato un inizio positivo e proseguiamo con un gruppo giovane dal grande potenziale, con cui toglierci più soddisfazioni possibili. Sempre più ragazze ci scelgono per coltivare la loro passione, non possiamo che esserne orgogliosi ma anche sentire questa responsabilità ogni volta che scendiamo in campo».

Dopo i successi del team Leopardi 3x3, che ad agosto ha partecipato alle Finali Nazionali del circuito federale 3x3, BEA Chieri continua a investe nel settore 3x3. A questa disciplina, diventata ufficialmente sport olimpico, saranno dedicate attività anche per il Settore Giovanile, in attesa della prossima stagione estiva, quando i Leopardi torneranno a calcare i campi dei più prestigiosi tornei nazionali. Un progetto innovativo, con BEA che è tra i primi club ad investire in maniera strutturata nella disciplina su scala nazionale.

In tutti i Comuni in cui opera BEA Chieri, sono ripartite le attività dei Settori Giovanili e Minibasket. Anche quest’anno, saranno organizzati progetti formativi come Leopardi Know How, per avvicinare i giovani del territorio alle professioni del mondo sportivo dilettantistico. Prosegue l’impegno sociale di BEA Chieri con la collaborazione con diverse realità solidali e il progetto Basket Beats Borders, con cui a luglio sono state accolte tra Chieri e Torino le atlete della squadra di basket femminile del campo profughi di Shatila, in Libano.