Nuova esperienza, nuovi stimoli e la voglia di compiere un ulteriore passo nel proprio percorso professionale. Thibault Loubeyre è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Acqua Sant’Anna Cuneo.

Il libero francese, classe 2001, è stato presentato nella sede di Nuova Sitec Costruzioni Industriali, a San Defendente di Cervasca, partner del club, alla presenza del direttore sportivo Paolo Brugiafreddo, del direttore generale Davide Bima, della team manager Silvia Canale e del rappresentante di Nuova Sitec Mario Mozzo.

Nato a Clermont-Ferrand il 16 aprile 2001, Loubeyre è cresciuto nel percorso federale francese del CNVB e di France Avenir 2024, prima di approdare nel 2021 al Tourcoing Lille Métropole in Ligue A. Nel suo curriculum figurano la medaglia d’argento agli Europei Under 22, competizione nella quale è stato premiato come miglior libero, e l’esordio con la Nazionale maggiore francese nella Volleyball Nations League 2023 a Nagoya. Cuneo rappresenta la sua prima esperienza professionale al di fuori della Francia.

«Per me è una nuova sfida – racconta Loubeyre –. In Italia il livello è completamente diverso e voglio giocare il maggior numero possibile di partite per acquisire esperienza. Qui bisogna essere sempre concentrati e c’è meno spazio per l’errore».

Il francese vestirà la maglia numero 4 e condividerà il ruolo con il capitano Domenico Cavaccini. «Mimmo è una persona fantastica – aggiunge Loubeyre – e capisco perché qui tutti gli vogliano tanto bene. Mi sta aiutando molto e sono felice di poter lavorare con lui».

Una scelta che il direttore sportivo Paolo Brugiafreddo presenta così: «Thibault ha un valore tecnico importante e va ad arricchire la nostra seconda linea. Ha compiuto un percorso significativo in Francia, arrivando anche alla Nazionale. Le prime impressioni sono molto positive, sia dal punto di vista caratteriale sia tecnico: crediamo di aver fatto uno step importante».

Tra le prime differenze che Loubeyre ha avuto modo di cogliere c’è anche quella relativa all’organizzazione dei club. «Non voglio dire che in Francia non ci sia professionalità, perché i club sono molto professionali, ma qui a Cuneo ho trovato un’organizzazione ancora più immediata e strutturata. Quando c’è una domanda o un problema, si riceve subito una risposta e si sa immediatamente cosa succederà. Per me è una realtà molto seria e organizzata».

Positivo anche l'impatto con la città: «Cuneo è molto bella. Per me vivere vicino alle montagne è qualcosa di nuovo, mi piace molto. E anche i tifosi mi hanno colpito: già al primo allenamento erano presenti in tanti e non vedo l’ora di giocare la prima partita davanti a loro».

La presentazione è stata ospitata da Nuova Sitec, realtà industriale che ha rinnovato il proprio sostegno al progetto Cuneo Volley. «L’avvicinamento alla pallavolo è stata una bella sorpresa – sottolinea Mario Mozzo –. L’anno scorso ho scoperto un ambiente che non conoscevo e che mi ha colpito molto. Abbiamo seguito diverse partite con grande piacere e siamo contenti di aver rinnovato questa collaborazione».

«Nuova Sitec ci ha portato fortuna – aggiunge il direttore generale Davide Bima –. È un’azienda solida e oggi condividiamo la presentazione di un giocatore che porta solidità anche in campo. Il nostro invito è quello di venire a vedere gli allenamenti: si respira davvero un’aria fresca».

Con l’arrivo di Loubeyre, l’Acqua sant’Anna Cuneo aggiunge al proprio organico un giovane talento internazionale, pronto a misurarsi con la SuperLega e a vivere la sua prima stagione lontano dalla Francia.