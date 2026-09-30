Baglietto Derthona: in vendita i biglietti per l’esordio casalingo in BKT EuroCup con Le Mans
Sono in vendita i biglietti per il debutto casalingo della Baglietto Derthona Tortona in BKT EuroCup 2026-27, in programma mercoledì 7 ottobre alle ore 19:30 alla Nova Arena di Tortona con i francesi di Le Mans Sarthe Basket per la seconda giornata del Girone A di regular season.
PREZZI
Di seguito il costo dei tagliandi nei diversi settori:
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SETTORE
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NOME SETTORE
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PREZZO INTERO (€)
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PREZZO RID. U18 e OVER 65 (€)
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PREZZO INTERO ONLINE (€)
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A2, A4
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BENCHSIDE
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27,00
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22,00
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25,00
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A1, A5
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BENCHSIDE LATERALE
|
20,00
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16,00
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18,00
|
A3
|
PARTERRE
|
35,00
|
28,00
|
31,50
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A6, A10
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LODGE
|
22,00
|
18,00
|
20,50
|
A7, A9
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EXECUTIVE
|
30,00
|
24,00
|
27,00
|
B2, B4
|
TRIBUNA
|
10,00
|
8,00
|
9,00
|
B3, B4
|
TRIBUNA CENTRALE
|
12,00
|
10,00
|
11,50
|
B6, B9
|
STAGE LATERALE
|
10,00
|
8,00
|
9,00
|
B7, B8
|
STAGE
|
12,00
|
9,00
|
10,00
|
B7, B8
|
STAGE CENTRALE
|
14,00
|
11,00
|
12,50
|
G1, G2, G3
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CURVA DERTHONA
|
7,00
|
6,00
|
6,50
|
G4
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CURVA OSPITI
|
|
10,00
|
12,00
|
G6
|
GALLERIA OSPITI
|
|
10,00
|
12,00
|
G5
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CURVA EST
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7,00
|
6,00
|
6,50
Tre le modalità d’acquisto:
- online a questo link
- presso il Derthona Basket Store di Via Carducci 11 a Tortona, aperto dal martedì al venerdì dalle 10 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 19:30, il sabato dalle 10 alle 12:30
- presso la biglietteria della Nova Arena nel pomeriggio del giorno gara a partire dalle 17:30
I tagliandi per il settore ospiti possono essere acquistati entro le ore 19 del giorno antecedente la gara, martedì 6 ottobre.
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