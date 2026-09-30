Baglietto Derthona: in vendita i biglietti per l’esordio casalingo in BKT EuroCup con Le Mans

Gara in programma mercoledì 7 ottobre alle ore 19:30 alla Nova Arena di Tortona, valevole per la seconda giornata del Girone A di regular season
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Pubblicato il 30.09.2026, 15:51 (Aggiornato il 30.09.2026, 16:03)

13 min

Sono in vendita i biglietti per il debutto casalingo della Baglietto Derthona Tortona in BKT EuroCup 2026-27, in programma mercoledì 7 ottobre alle ore 19:30 alla Nova Arena di Tortona con i francesi di Le Mans Sarthe Basket per la seconda giornata del Girone A di regular season.

PREZZI
Di seguito il costo dei tagliandi nei diversi settori:
 

SETTORE

NOME SETTORE

PREZZO INTERO (€)

PREZZO RID. U18 e OVER 65 (€)

PREZZO INTERO ONLINE (€)

A2, A4

BENCHSIDE

27,00

22,00

25,00

A1, A5

BENCHSIDE LATERALE

20,00

16,00

18,00

A3

PARTERRE

35,00

28,00

31,50

A6, A10

LODGE

22,00

18,00

20,50

A7, A9

EXECUTIVE

30,00

24,00

27,00

B2, B4

TRIBUNA

10,00

8,00

9,00

B3, B4

TRIBUNA CENTRALE

12,00

10,00

11,50

B6, B9

STAGE LATERALE

10,00

8,00

9,00

B7, B8

STAGE

12,00

9,00

10,00

B7, B8

STAGE CENTRALE

14,00

11,00

12,50

G1, G2, G3

CURVA DERTHONA

7,00

6,00

6,50

G4

CURVA OSPITI

 

10,00

12,00

G6

GALLERIA OSPITI

 

10,00

12,00

G5

CURVA EST

7,00

6,00

6,50

 

Tre le modalità d’acquisto:

  • online a questo link
  • presso il Derthona Basket Store di Via Carducci 11 a Tortona, aperto dal martedì al venerdì dalle 10 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 19:30, il sabato dalle 10 alle 12:30
  • presso la biglietteria della Nova Arena nel pomeriggio del giorno gara a partire dalle 17:30

I tagliandi per il settore ospiti possono essere acquistati entro le ore 19 del giorno antecedente la gara, martedì 6 ottobre.


 

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