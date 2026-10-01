La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 cede a Novara nell’ultimo test precampionato
L’ultimo test precampionato vede la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 sconfitta dall’Igor Gorgonzola Novara. L’occasione del primo derby stagionale è la nona edizione del “Memorial Giampaolo Ferrari” andato in scena al PalaIgor. L’amichevole termina 3-0 per le igorine che trascinate dai punti di Tolok (21) chiudono i conti in tre set dopo un’ora e 19 minuti di gioco.
Il set più combattuto è il primo che Chieri si lascia sfuggire 27-29 dopo essere stata a lungo avanti di un’incollatura. Le due successive frazioni, concluse 14-25 e 17-25, hanno molto meno da dire. Appena arrivato a Chieri e all’esordio stagionale sulla panchina biancoblù coach Nicola Negro schiera inizialmente la diagonale Van Aalen-Nemeth, Lubian e Stuut al centro, Eggleston e Nervini in banda, Spirito libero. Nel corso della gara entreranno in campo anche Giacomello, Akrari, Guezen, Eckl, Cooper e Regoni. Miglior realizzatrice fra le chieresi e unica in doppia cifra è Eggleson (12 punti), seguita da Nervini (8), Lubian e Nemeth (7).
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