La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 cede a Novara nell’ultimo test precampionato

Il set più combattuto è il primo che Chieri si lascia sfuggire 27-29 dopo essere stata a lungo avanti di un’incollatura. Le due successive frazioni, concluse 14-25 e 17-25, hanno molto meno da dire. Appena arrivato a Chieri e all’esordio stagionale sulla panchina biancoblù coach Nicola Negro schiera inizialmente la diagonale Van Aalen-Nemeth, Lubian e Stuut al centro, Eggleston e Nervini in banda, Spirito libero. Nel corso della gara entreranno in campo anche Giacomello, Akrari, Guezen, Eckl, Cooper e Regoni. Miglior realizzatrice fra le chieresi e unica in doppia cifra è Eggleson (12 punti), seguita da Nervini (8), Lubian e Nemeth (7).