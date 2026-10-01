Torino si prepara agli European Majorette Championship: meno 30 giorni al via

Torino ormai capitale dello sport. Non è solo uno slogan ma una realtà sempre più consolidata che trova conferme in più settori. Anche in quello emergente e capace di generare entusiasmi e interessi, non solo negli addetti ai lavori, del Twirling e delle Majorette . Proprio queste ultime sono entrate a far parte ufficialmente della Federazione Italiana Twirling aprendo nuovi orizzonti, attuali e in prospettiva. Così ecco prendere forma i Campionati Europei di Majorette ( European Majorette Championship IBTF 2026 ) in programma al Pala Gianni Asti dal 29 ottobre al 1° novembre prossimi. Quattro giornate che si annunciano intense e spettacolari che metteranno in palio 33 titoli continentali, individuali, di coppia e a squadre. Un’altra sfida organizzativa per la Federazione Italiana Twirling e Majorette, dopo quella ampiamente vinta lo scorso anno con i Mondiali di Twirling, i Mondiali di Majorette e la Nations Cup, andati in scena alla Inalpi Arena.

Ad un mese esatto dagli Europei la macchina organizzativa, ormai collaudata in tutte le sue componenti, è in piena attività, con la supervisione del presidente della FITW Gianfranco Porqueddu e quella tecnica di Sabrina Prade, responsabile della nazionale azzurra. Sono attesi sul campo di gara, in uno dei palazzetti dello sport più amati e conosciuti su scala cittadina, italiana e internazionale, 1095 atlete/i in rappresentanza di 13 Nazioni, Italia compresa: «La kermesse avrà inizio con la prova delle musiche il giorno 28 ottobre – ricorda Sabrina Prade – e dal 29 prenderanno il via le gare con l’assegnazione dei titoli. Saranno due i momenti ufficiali dedicati alle premiazioni, rispettivamente il 31 ottobre e il 1° novembre, ultima giornata di competizione. La nazione più rappresentata al via sarà la Croazia, con 286 atlete/i, seguita dalla Repubblica Ceca, forte di 246 elementi. L’Italia è sul podio in quanto a presenze, con 108 atlete/i. Seguono nell’ordine la Francia (85), la Norvegia (83), l’Inghilterra (59), l’Irlanda (58), la Slovenia (55), la Bulgaria (44), la Romania (22), la Polonia (18) e la Scozia (16). L’obiettivo delle società italiane è ovviamente quello di ben figurare nelle diverse categorie (Juvenile, Youth, Junior, Senor, Adult)».

Saranno diversi i momenti collaterali, a partire dall’illuminazione della Mole Antonelliana, come è ormai consuetudine per i grandi eventi in città, sportivi e non, nella serata del 28 ottobre. La conferenza stampa di presentazione dei Campionati andrà in scena il 27 ottobre alle 11 presso la Sala Trasparenza del Grattacielo della Regione Piemonte.

È già attiva la biglietteria, sul circuito ciaotickets, al seguente link: European Majorettes Championship 2026 | ciaotickets

Saranno circa 1400 i biglietti disponibili a giornata e l’acquisto, fino all’ultimo giorno di gara compreso potrà essere effettuato esclusivamente online. Importanti anche i numeri legati alle presenze alberghiere. In totale graviteranno nelle strutture torinesi e della prima cintura, di varia tipologia, oltre 1500 persone. Ci sarà la diretta streaming delle gare per non perdere neppure un esercizio (120 in totale quelli di squadra) anche se non si potrà essere personalmente al Pala Gianni Asti. Oltre ai massimi vertici della FITW saranno della partita quelli della Commissione Tecnica European IBTF, con in testa Frano Herendjia: «È con grande piacere che rivolgo il mio personale saluto e quello della Federazione Italiana Twirling e Majorette, che presiedo, a tutti coloro che arriveranno a Torino, atleti e loro delegazioni su tutti, in occasione dei Campionati Europei di Majorette».







