È iniziata da Torino la nuova stagione agonistica della Scherma Storica . Il capoluogo piemontese, nel fine settimana ormai alle spalle, ha ospitato la Prima Prova Nazionale che ha riunito atlete e atleti nelle tre discipline regolamentari: Spada a Due Mani , Spada e Brocchiere e Striscia . Ad organizzare la competizione è stata la società Ginnastica Victoria , presieduta da Ezio Torta , con la consulenza tecnica di Antonio Simeone della Sala delle Armi di Torino. Le note dell’evento sono state la partecipazione, l’agonismo e l’attenzione alla crescita della disciplina sul territorio.

Complessivamente 57 i tiratori impegnati nelle tre specialità: 22 nella Spada a Due Mani, 15 nella Spada e Brocchiere e 20 nella Striscia. A portare i saluti istituzionali è stato il Presidente del Comitato Regionale FIS Piemonte, Davide Nicassio, mentre era presente il Coordinatore nazionale della Scherma Storica, Luca Salis, a testimonianza dell’attenzione riservata dalla Federazione allo sviluppo della disciplina.

Nella Spada a Due Mani ha fatto doppietta il Club Scherma Apuano con la vittoria di Denis Dallari e il secondo posto di Matteo Montosi. Terzo gradino del podio per Lorenzo Lamacchia della Victoria Scherma e Ruggero Suffada della Scherma Treviso M° Ettore Geslao.

Oro e argento della Comense Scherma, invece, nella Spada e Brocchiere: successo di Alvin Frassi, piazza d’onore per Alessandro Contu, mentre si sono divisi la terza posizione Damiano Romita dell’Accademia Romana d’Armi e Ruggero Suffada della Scherma Treviso M° Ettore Geslao.

Infine, nella Striscia l’Accademia Romana d’Armi ha conquistato tre medaglie su quattro: primo posto di Manuel Mazzatelli, secondo posto di Alessio Turci e terza piazza per Damiano Romita, a pari merito con Tommaso Jacchia di Opera Nova.

La tappa torinese ha rappresentato un momento importante per la crescita della Scherma Storica in Piemonte, offrendo agli atleti e alle società un’occasione di confronto e contribuendo a rafforzare la presenza e la diffusione del movimento sul territorio regionale. La Federazione Italiana Scherma conferma così il proprio impegno nella promozione e nello sviluppo della Scherma Storica, con l’impulso del Presidente federale Luigi Mazzone e della Consigliera referente Elisa Albini: l’obiettivo è accompagnare la crescita del movimento e creare nuove opportunità per atleti, tecnici, società e arbitri (proprio a questi ultimi è andato un particolare ringraziamento della FIS per la professionalità e l’impegno nella direzione del weekend).

«Sono molto soddisfatta dell’esito di questa Prima Prova Nazionale di Scherma Storica a Torino – le parole della Consigliera federale Elisa Albini -. La partecipazione degli atleti, l’impegno delle società e il lavoro degli arbitri e di tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione della manifestazione testimoniano un movimento vivo, motivato e in continua crescita» .

«Nella due giorni – spiegano gli organizzatori, il presidente della Ginnastica Victoria Ezio Torta e del tecnico nonché esperto ed atleta Antonio Simeone – si sono misurati oltre 50 atleti e atlete provenienti da diverse società italiane. Tre, con il sottoscritto – sottolinea Simeone – anche i torinesi della Sala delle Armi, realtà che ha preso forma ormai nel lontano 2012».

Un movimento, quello della scherma storica, in crescita: «Senza dubbio – proseguono gli organizzatori – e questo vale tanto in Italia quanto in Europa, senza dimenticare Nazioni che si stanno interessando alle varie specialità della scherma storica, quali Stati Uniti e quelle asiatiche».

Quattro le tappe stagionali del circuito che è scattato a Torino, con un Master finale: «È uno step importante di un percorso che parte da lontano e ha ancora molta strada davanti. Per diverse stagioni ha visto solo gare sperimentali ed è per questo che il fatto che sia stata normata la nostra disciplina è molto importante in ottica presente e futura».

L’avvicinamento alla scherma storica è multilaterale: «Si può arrivare dalla scherma olimpica, quella classica, oppure no, come nel mio caso. Personalmente – conclude Simeone – ho studiato molto i trattati di varia provenienza, anche quelli dei Paesi nordici, slavi, anglofoni. L’impegno è notevole e passione e curiosità per ciò che è stato sono tra i segreti per continuare a crescere».

Gare aperte al pubblico, quelle di Villa Glicini, e occasione per respirare una scherma diversa e spettacolare, con un tuffo anche in altre epoche.









