Acqua Sant’Anna Cuneo, nel weekend la Coupe Fred Fellay di Ginevra

Dopo la sfida con Piacenza, il prossimo appuntamento sarà internazionale: nel fine settimana la squadra sarà infatti impegnata a Ginevra, in Svizzera, nella Coupe Fred Fellay, torneo organizzato dal Chênois Genève Volleyball.

La manifestazione si svolgerà al Centre Sportif Sous-Moulin, a Thônex, nell’area di Ginevra, e vedrà ai nastri di partenza quattro formazioni provenienti da altrettanti Paesi: SWD Powervolleys Düren (Germania), Acqua Sant’Anna Cuneo (Italia), Tourcoing Lille Métropole Volley (Francia) e i padroni di casa del Chênois Genève Volleyball (Svizzera).

La Coupe Fred Fellay è dedicata alla memoria di Frédéric Fellay, giocatore della Nazionale svizzera e del Chênois Genève Volleyball, scomparso nel 2007 all’età di 21 anni a causa di un tumore cerebrale. Oltre alla componente sportiva, il torneo rappresenta anche un’importante occasione di sensibilizzazione sulla lotta ai tumori cerebrali.

Per l’Acqua Sant’Anna Cuneo saranno tre le sfide previste nella fase iniziale. La prima andrà in scena sabato 3 ottobre alle ore 13, contro i padroni di casa del Chênois Genève Volleyball. Alle 19, sempre nella giornata di sabato, i cuneesi torneranno in campo per affrontare il Tourcoing Lille Métropole Volley.

La terza gara è invece in programma domenica 4 ottobre alle ore 13, contro i tedeschi dello SWD Powervolleys Düren. Al termine della fase iniziale, spazio alle finali: alle 17 quella per il terzo e quarto posto, mentre alle 18.30 è prevista la finale per il primo e secondo posto.

Tutte le partite del Torneo saranno trasmesse in diretta streaming. Il link al quale collegarsi per la visione è il seguente: https://volleyballarena.tv/event-center?view=current

Per la squadra di Matteo Battocchio si tratta di un ulteriore banco di prova in una fase della preparazione particolarmente intensa. Il torneo di Ginevra offrirà la possibilità di confrontarsi con tre formazioni internazionali e, soprattutto, di accumulare esperienza in situazioni di gioco differenti.

«Ginevra sarà un momento importante perché ci permetterà di stare molto insieme e di giocare diverse partite in un arco di tempo ristretto. Avremo bisogno di andare in difficoltà e capire come affrontare quei momenti, perché durante la stagione ci troveremo ad affrontare squadre come Perugia, Milano e Lube che ci metteranno alla prova. È importante imparare che le difficoltà fanno parte del gioco e sapere come gestirle quando arrivano», sottolinea coach Matteo Battocchio.

IL PROGRAMMA DELLA COUPE FRED FELLAY

Sabato 3 ottobre

Ore 13 : Chênois Genève Volleyball – Acqua Sant’Anna Cuneo

Chênois Genève Volleyball – Acqua Sant’Anna Cuneo Ore 15 : Tourcoing Lille Métropole Volley – SWD Powervolleys Düren

Tourcoing Lille Métropole Volley – SWD Powervolleys Düren Ore 17 : SWD Powervolleys Düren – Chênois Genève Volleyball

SWD Powervolleys Düren – Chênois Genève Volleyball Ore 19: Acqua Sant’Anna Cuneo – Tourcoing Lille Métropole Volley

Domenica 4 ottobre

Ore 13 : Acqua Sant’Anna Cuneo – SWD Powervolleys Düren

Acqua Sant’Anna Cuneo – SWD Powervolleys Düren Ore 15 : Tourcoing Lille Métropole Volley – Chênois Genève Volleyball

Tourcoing Lille Métropole Volley – Chênois Genève Volleyball Ore 17 : Finale 3°/4° posto

Finale 3°/4° posto Ore 18.30: Finale 1°/2° posto

VERSO IL DEBUTTO UFFICIALE

L’attenzione è già rivolta anche all’esordio in campionato davanti al pubblico di casa. L’Acqua Sant’Anna Cuneo debutterà ufficialmente domenica 18 ottobre alle ore 18, al Palasport di Cuneo, contro la Sir Susa Scai Perugia, campione d’Italia.

La prevendita è già aperta su Liveticket.it. Gli abbonamenti possono inoltre essere ritirati presso Energia Pulita, in corso Nizza 29 a Cuneo, nei seguenti orari: