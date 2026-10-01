Fiöi Cuneo Volley, Leonardo Rosati e Mattia Rocchia alla Credem Next Gen Academy

Leonardo Rosati e Mattia Rocchia rappresenteranno il Cuneo Volley alla prima edizione della Credem Next Gen Academy , in programma questo weekend a Reggio Emilia . Il centrale classe 2008 e lo schiacciatore classe 2009 della formazione di Serie C saranno tra i 24 giovani talenti dei club di SuperLega coinvolti in una due giorni di formazione e confronto, con la possibilità di allenarsi sotto la guida del CT della Nazionale italiana Ferdinando De Giorgi . Il programma prevede, inoltre, lezioni dedicate alla cittadinanza digitale e alla personal reputation degli atleti, con l’influencer Ilaria Limelli , e all’educazione finanziaria, al risparmio e alla gestione dei rischi, a cura di Diego Rizzuto .

«Per i nostri due atleti sarà un’esperienza emozionante e formativa – commenta Mario Barbiero, Direttore Tecnico del Cuneo Volley –. Avranno la possibilità di confrontarsi con altri giovani di alto livello e di entrare in contatto con chi guida la Nazionale. Rappresenteranno la forza del nostro settore giovanile e sarà sicuramente un’esperienza indimenticabile».

Grande entusiasmo per Leonardo Rosati: «Sono molto felice in vista di questo weekend, soprattutto perché mi allenerò insieme a Mattia Rocchia e ad altri giocatori di squadre importanti, sotto la guida di Ferdinando De Giorgi. È una grande opportunità per mettermi alla prova e dimostrare le mie qualità, imparare il più possibile e crescere sia tecnicamente che mentalmente, cercando di trasmettere anche ai miei compagni ciò che avrò imparato».

«Ci sono tante emozioni, ma soprattutto la curiosità di fare nuove esperienze e conoscere ragazzi e staff di alto livello – aggiunge Mattia Rocchia –. Voglio imparare il più possibile e portare a casa non solo conoscenze tecniche, ma soprattutto la mentalità che ci verrà trasmessa, per poi coltivarla e sperimentarla sul campo».

La società biancoblù augura a Leonardo e Mattia di vivere al meglio questa importante esperienza, di imparare e portare con sé nuovi stimoli utili al proprio percorso di crescita sportivo e personale.