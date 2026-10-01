Reale Mutua Federa Chieri '76, al via la nona stagione in A1

L’ormai tradizionale appuntamento di inizio stagione al Cral Reale Mutua in corso Agnelli, a Torino, ha dato il la all’annata sportiva 2026/2027 della Reale Mutua Fenera Chieri ‘76 . La nona stagione nella Serie A1 Fineco e la diciottesima di attività del club, che dunque nel maggio 2027 diventerà a tutti gli effetti “maggiorenne”.

Cambiare per non cambiare: potrebbe essere questo il motto del sodalizio biancoblù che si presenta ai blocchi di partenza del massimo campionato con un roster rinnovato per dieci quindicesimi e tante scommesse, ma anche e soprattutto con molte certezze. Certezze che, più che un’identità, sono ormai il dna di una realtà che con passione e testardaggine prosegue lungo un percorso già tracciato senza rinunciare alla ricerca di una strada tutta sua.

Dagli interventi istituzionali, a cominciare dall’assessore del comune di Torino Domenico Cerretta al “padrone di casa” Luca Filippone, passando per i massimi dirigenti del club Lucio Zanon di Valgiurata e Filippo Vergnano, per concludere con le parole dell’allenatore Nicola Negro e del capitano Ilaria Spirito, sono state presentate le novità di una stagione che ancora una volta Chieri giocherà con due palazzetti di casa: il PalaFenera per la maggior parte delle partite della regular season, il Pala Gianni Asti per i big match con Conegliano e Milano, la Coppa Cev (il debutto è previsto negli ottavi a dicembre) e gli eventuali play-off.

Nel corso dell’incontro è stata ufficializzata la nuova sponsorizzazione con KGM, rappresentata in sala da Luca Ronconi.

Come di consueto sono poi state presentate le nuove maglie, ancora una volta realizzate da Erreà. Questo il roster con la numerazione:

#3 Alessia Regoni

#5 Ilaria Spirito (capitano)

#6 Reagan Cooper

#7 Katja Eckl

#8 Britte Stuut

#9 Marina Lubian

#10 Sarah Van Aalen

#11 Stella Nervini

#12 Marina Giacomello

#13 Anett Nemeth

#15 Corina Glaab

#17 Anna Gray (vicecapitano)

#18 Yasmina Akrari

#21 Abby Guezen

#33 Logan Eggleston

Poi le foto e le interviste di rito, e tutti insieme al buffet offerto da Reale Mutua, col pensiero già rivolto alle sfide che verranno a partire da domenica 4 ottobre a Firenze contro Scandicci. La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 è pronta e non vede l’ora di iniziare questa nuova avventura.

Le dichiarazioni in ordine di intervento:

Domenico Carretta, Assessore allo Sport, Grandi Eventi e Turismo del Comune di Torino: «Gli ultimi tempi gli eventi internazionali più grandi sono stati ospitati a Torino. Non è un caso che venga scelta la nostra città. Oggi sono qui a ringraziare e a fare gli auguri per questa nuova stagione: Torino è pronta ad accogliervi nuovamente al Pala Gianni Asti per eventi importanti, con grande orgoglio. La pallavolo è fondamentale per raccontare storie, creare empatia con i ragazzi che animano le nostre palestre, produrre ricadute sociali in cui noi crediamo fortemente».

Luca Filippone, Direttore Generale Reale Mutua: «Inizia una nuova stagione per cui provo grandi emozioni. Sono dieci anni di relazione con il Chieri ‘76, una relazione matura e solida. Ci dà grande piacere poter continuare a collaborare con questa squadra. In Reale Mutua sport e valori vanno davvero avanti insieme: il Chieri, anche attraverso il settore giovanile e il sitting volley, è un vero e proprio patrimonio sociale. Supportare lo sport, questo sport, ci dà la possibilità di ricordare quanto sia importante anche dal punto di vista della prevenzione, protezione e cura».

Lucio Zanon di Valgiurata, Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo Fenera, patron del Chieri ‘76: «Siamo qui da tanto tempo perché ci riconosciamo in un’identità. Non è un caso e non è solo per ottenere risultati nel corso di una stagione. Ci sono elementi intangibili importanti: siamo nati attorno all’individuazione, al riconoscimento e alla coltivazione dei talenti. Nel nostro DNA c’è anche la serietà, professionale e di espressione, che diamo e che chiediamo. Sono elementi che ci hanno portato fino a qui e dobbiamo continuare a coltivare. La Serie A1 rappresenta il punto di arrivo, ma è la punta di un iceberg, che racchiude ogni movimento, ogni sforzo, ogni famiglia: sentiamo una grande responsabilità sociale. Oggi iniziamo una nuova stagione e, come sottolineava Pavese, questo è un gran privilegio. Ogni passaggio dovrà essere conquistato sul campo: un impegno pesante, ma una sfida bellissima che non vediamo l’ora di iniziare».

Filippo Vergnano, Presidente del Chieri ‘76: «Ogni anno si ricomincia e lo si fa da zero, ma possiamo contare su una base solida, ovvero la nostra grande famiglia. Pur con gli ottimi risultati raggiunti, abbiamo continuato a mantenere lo stesso spirito, che non si è mai modificato negli anni. In bocca al lupo a tutti noi e alle ragazze: che possa essere una stagione proficua!».

Nicola Negro, allenatore della Reale Mutua Fenera Chieri ‘76: «Abbiamo una squadra molto rinnovata, con cinque conferme e ben dieci nuove atlete. Dovremo avere l’intelligenza e l’umiltà del nuovo inizio, per ricostruire una nuova fisionomia di squadra. Il campionato sarà sempre più competitivo, ma vedo un team con molto talento. Sono sicuro che saremo competitivi anche quest’anno».

Ilaria Spirito, capitano della Reale Mutua Fenera Chieri ‘76: «Si riparte da zero, dalla costruzione di una squadra dalla filosofia di gioco particolare e precisa. Servirà un po’ di tempo, come lo scorso anno. Le squadre si sono rinforzate e rinnovate. Sarà una stagione complessa. Inizieremo domenica con una trasferta complessa, ma con il lavoro, la calma e la pazienza andremo avanti come sempre. Penso che questa sia la via giusta».

Luca Ronconi, Consigliere Delegato e DG AtFlow di KGM: «Chieri è una comunità speciale. Intendiamo questa sponsorizzazione nel lungo periodo. Grazie ad Auto Torino riusciamo a essere il più integrati possibile con questo territorio. Oggi parte un nuovo viaggio. Come KGM vorremmo dare un piccolo contributo, offrendo alle giocatrici e allo staff la possibilità di viaggiare comodamente sulle nostre vetture».