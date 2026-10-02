XXVIII Rowing Regatta: tripletta per UniTo che vince la gara femminile, maschile e quella dei docenti

La XXVIII edizione della Rowing Regatta si è conclusa con il successo di UniTo nella sfida maschile, davanti a PoliTo ed ESCP, risultato che porta a 18-10 il bilancio complessivo delle vittorie nell’Albo d’Oro a favore dell’Università di Torino. La gara femminile ha visto trionfare sempre l’equipaggio di UniTo su POLITO ed ESCP, portando l’Albo d’Oro sul punteggio di 9 pari. Nella seconda edizione della gara dei docenti nel 4 di coppia mix la vittoria è andata ad UniTo su POLITO. A completare il confronto, anche in questa edizione, l’equipaggio di ESCP Business School, presente nella manifestazione dal 2022 e protagonista di un percorso che ha contribuito a rafforzarne la dimensione internazionale.

La XXVIII Rowing Regatta è entrata nel vivo dal Rettorato dell’Università di Torino, dove alle 16.30 si sono aperti ufficialmente i festeggiamenti con i saluti istituzionali. Da via Verdi, gli equipaggi hanno quindi dato vita alla tradizionale parata delle imbarcazioni verso i Murazzi del Po, accompagnata dal ritmo de “Le Bretelle Street Band”, dando il via ad un pomeriggio di sport e festa universitaria.

Dalle 18.00 il protagonista è diventato il fiume Po, con le gare degli equipaggi. Ad aprire il programma è stata la sfida dei docenti nel 4 di coppia mix, con la vittoria di UniTo su POLITO, seguita dalle due competizioni principali della manifestazione. Nel 4 di coppia femminile, UniTo ha conquistato la vittoria imponendosi per due manches a zero su PoliTo, con ESCP al terzo posto. Stesso risultato nell’8+ maschile, dove l’equipaggio di UniTo ha superato PoliTo per due manches a zero, mentre ESCP ha chiuso al terzo posto. Ogni manche si è disputata contro corrente sulla distanza di 400 metri, dal Ponte Vittorio Emanuele I, in piazza Vittorio Veneto, al Ponte Umberto I, in corso Vittorio Emanuele II. Al termine delle competizioni, gli equipaggi sono stati protagonisti delle premiazioni ai Murazzi del Po. La serata si è poi trasferita al ONE per la festa Universitaria ed i festeggiamenti.

Alla manifestazione e alle premiazioni hanno preso parte numerose autorità ed istituzioni tra cui la Rettrice dell’Università di Torino Cristina Prandi, il Rettore del Politecnico di Torino Stefano Corgnati, il Presidente del Centro Universitario Sportivo torinese Riccardo D’Elicio, la Vicerettrice per il benessere, l'inclusività, le pari opportunità dell'Università di Torino Carla Tinti, la Vicerettrice per l’Innovazione scientifico-tecnologica del Politecnico di Torino Giuliana Mattiazzo, il Vicerettore Vicario per la didattica internazionale dell'Università di Torino Davide Vannoni, la Direttrice Generale dell'Università di Torino Giuliana Fenu, l’Assessore al Bilancio, finanze e programmazione economica della Regione Piemonte Andrea Tronzano, l’Assessore allo Sport della Città di Torino Domenico Carretta, il Generale di Brigata dell’ Esercito Italiano Matteo Rizzitelli, la Direttrice di ESCP Business School, Campus di Torino Alberta Di Giuli, l’Assistant Professor of Finance e Local Academic Director del Bachelor in Management di ESCP Business School Roberto Tubaldi, il Vicepresidente della Federazione Italiana Canottaggio Umberto Dentis, la Presidente del Comitato Regionale Piemonte della Federazione Italiana Canottaggio Emilia Lodigiani, la Delegata istituzionale per la Mobilità internazionale di Ateneo dell’Università di Torino Donatella Boschi, il Direttore della SAA Davide Caregnato e numerosi Presidenti dei circoli remieri torinesi.

«La Rowing Regatta rappresenta uno degli appuntamenti più significativi dello sport universitario torinese, capace di mettere in acqua, anno dopo anno, la competizione e il forte senso di appartenenza alla propria comunità universitaria. – dichiara il presidente cussino Riccardo D’Elicio – La XXVIII edizione ha confermato ancora una volta il valore di un evento che unisce Università e Politecnico di Torino, con la partecipazione di ESCP Business School, portando sul Po una sfida sportiva che è anche occasione di incontro e condivisione. La passione per lo sport, soprattutto tra i giovani, è un elemento fondamentale di crescita e formazione: attraverso la pratica sportiva si imparano il valore dell’impegno, del confronto, del rispetto e del lavoro di squadra. Il CUS Torino è orgoglioso di organizzare questo appuntamento e di continuare a promuovere, attraverso lo sport, il dialogo tra gli Atenei e il legame con la città. Un ringraziamento va a tutte le persone, alle istituzioni, alla Federazione Italiana Canottaggio e ai circoli remieri torinesi che rendono possibile ogni anno questa manifestazione».

Le parole della Rettrice dell’Università di Torino Cristina Prandi: «la Rowing Regatta è ormai parte dell’autunno torinese e racconta bene il legame tra le Università e la loro città, a partire dal fiume che la attraversa. Vedere sul Po studentesse e studenti capaci di conciliare percorsi di studio impegnativi con risultati sportivi di alto livello ci ricorda quanto lo sport sia parte della formazione universitaria: insegna disciplina, responsabilità verso la squadra, capacità di misurarsi con gli altri e rispetto per chi si ha di fronte. È anche un appuntamento che negli anni ha saputo allargare i propri confini. La presenza di ESCP accanto all’Università e al Politecnico porta nella competizione la dimensione internazionale che caratterizza sempre di più Torino e i suoi Atenei: comunità diverse che studiano, lavorano e vivono nella stessa città e che attraverso lo sport trovano un terreno immediato di incontro. Mi fa particolarmente piacere che anche quest’anno scendano in acqua le nostre e i nostri docenti: un modo semplice e concreto per ritrovarsi come comunità accademica anche fuori dalle aule. A tutte le atlete e a tutti gli atleti rivolgo il mio augurio e ringrazio il CUS Torino per continuare a costruire, attraverso lo sport, un appuntamento capace di unire Università, città e comunità internazionale».

«Sono molto soddisfatto dei nostri equipaggi, femminile e maschile, e di aver potuto festeggiare la doppietta dei nostri studenti e delle nostre studentesse nella gara del Dragon Boat. La Rowing Regatta rappresenta per il Politecnico di Torino molto più di una competizione sportiva: è un appuntamento tradizionale nel contesto di Torino, città universitaria, capace di rafforzare il senso di appartenenza e di mettere in relazione, attraverso lo sport, Atenei, studenti e studentesse, docenti e città. Ritrovarsi sul Po significa portare la comunità accademica nel cuore di Torino e vivere insieme un momento di partecipazione e socialità che coinvolge non soltanto chi gareggia, ma l’intera cittadinanza. È proprio questo uno degli aspetti più significativi della Rowing Regatta: ricordarci che il valore dello sport non si esaurisce nel risultato agonistico, ma risiede anche nella capacità di costruire relazioni, condividere esperienze e affrontare insieme le sfide, promuovendo al tempo stesso, all’interno della comunità del Politecnico, uno stile di vita sano ed equilibrato e una maggiore attenzione al benessere fisico e psicologico. Manifestazioni come questa esprimono il valore che attribuiamo allo sport nella vita dell’Ateneo, come parte integrante della formazione e della crescita personale e come occasione per condividere valori, rafforzare legami e sentirsi parte di una comunità aperta alla città», dichiara Stefano Corgnati, Rettore del Politecnico di Torino.

Un ringraziamento agli atenei torinesi e ad ESCP, alla Federazione Regionale e Nazionale di Canottaggio, ai partner del Centro Universitario Sportivo torinese, alle società remiere torinesi, a tutti gli atleti, all’Associazione di Volontariato Sportivo Primo Nebiolo, alla Croce Rossa, alla Polizia Municipale e alla Questura per l’immancabile supporto e l’entusiasmo espresso nei confronti di questa manifestazione.



4 DI COPPIA FEMMINILE

1° UNITO

2° POLITO

ESCP Business School: terza posizione (fuori classifica)



8+ MASCHILE

1° UNITO

2° POLITO

ESCP Business School: terza posizione (fuori classifica)

4 DI COPPIA MIX DOCENTI

1° UNITO

2° POLITO