Fiöi Cuneo Volley Lorenzo Miretti convocato ai Processi selettivi di Beach Volley

Nuova tappa nel percorso di crescita di Lorenzo Miretti. L’opposto biancoblù classe 2011 è stato convocato dalla Federazione Italiana Pallavolo per prendere parte ai Processi selettivi maschili di Beach Volley, in programma sabato 3 ottobre 2026 al Centro Federale Pavesi di Milano. Miretti sarà impegnato in una sessione di allenamento sotto la guida dello staff federale composto dagli allenatori Emanuele Sbravati e Lorenzo Monti.

La convocazione rappresenta un’importante occasione di confronto e crescita per mettersi alla prova in un contesto federale dedicato alla selezione e allo sviluppo dei giovani talenti del Beach Volley.