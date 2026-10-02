Fiöi Cuneo Volley Lorenzo Miretti convocato ai Processi selettivi di Beach Volley

L’opposto classe 2011 sarà impegnato sabato 3 ottobre al Centro Federale Pavesi di Milano per una sessione di allenamento.

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Pubblicato il 02.10.2026, 18:21

1 min

 

Nuova tappa nel percorso di crescita di Lorenzo Miretti. L’opposto biancoblù classe 2011 è stato convocato dalla Federazione Italiana Pallavolo per prendere parte ai Processi selettivi maschili di Beach Volley, in programma sabato 3 ottobre 2026 al Centro Federale Pavesi di Milano. Miretti sarà impegnato in una sessione di allenamento sotto la guida dello staff federale composto dagli allenatori Emanuele Sbravati e Lorenzo Monti.

La convocazione rappresenta un’importante occasione di confronto e crescita per mettersi alla prova in un contesto federale dedicato alla selezione e allo sviluppo dei giovani talenti del Beach Volley.

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