“Giochiamo insieme” torna in via Balbo: sport, inclusione e socialità all’aperto

Dal 6 Ottobre al 6 Novembre l’area pedonale ospiterà attività gratuite di atletica leggera, hip hop e minibasket per bambini e ragazzi

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Pubblicato il 02.10.2026, 19:17

2 min

 

Martedì 6 ottobre prenderà il via la seconda fase di “Giochiamo insieme”, il progetto realizzato con il patrocinio della Circoscrizione 7 e organizzato dalla società Safatletica.
Dopo la prima parte del progetto, svoltasi dal 5 maggio al 5 giugno del 2026, l’iniziativa tornerà per un mese dal 6 ottobre al 6 novembre del 2026 nell’area pedonale di via Balbo, più precisamente nel tratto compreso tra via Buniva e via Guastalla. 

Lo spazio sarà trasformato in una palestra a cielo aperto dove gli alunni della scuola Fontana potranno condividere attività sportive e momenti di incontro con tutti i coetanei interessati a partecipare.

Le attività saranno curate dalle società Safatletica, Polismile e 5Pari che proporranno, nelle rispettive giornate di competenza, attività di atletica leggera, hip hop e minibasket.

Gli appuntamenti sono fissati dal lunedì al giovedì, dalle ore 16.30 alle 18.30.

Obiettivo prioritario del progetto è favorire l’inclusione e la socializzazione attraverso lo sport, offrendo nello stesso tempo alla cittadinanza un utilizzo condiviso e maggiormente funzionale dell’area pedonale. 

“Giochiamo insieme” intende così contribuire alla valorizzazione dello spazio pubblico, trasformandolo in un luogo di incontro, partecipazione e benessere per il quartiere.

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