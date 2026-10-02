“Giochiamo insieme” torna in via Balbo: sport, inclusione e socialità all’aperto

Martedì 6 ottobre prenderà il via la seconda fase di “Giochiamo insieme”, il progetto realizzato con il patrocinio della Circoscrizione 7 e organizzato dalla società Safatletica.

Dopo la prima parte del progetto, svoltasi dal 5 maggio al 5 giugno del 2026, l’iniziativa tornerà per un mese dal 6 ottobre al 6 novembre del 2026 nell’area pedonale di via Balbo, più precisamente nel tratto compreso tra via Buniva e via Guastalla.

Lo spazio sarà trasformato in una palestra a cielo aperto dove gli alunni della scuola Fontana potranno condividere attività sportive e momenti di incontro con tutti i coetanei interessati a partecipare.

Le attività saranno curate dalle società Safatletica, Polismile e 5Pari che proporranno, nelle rispettive giornate di competenza, attività di atletica leggera, hip hop e minibasket.

Gli appuntamenti sono fissati dal lunedì al giovedì, dalle ore 16.30 alle 18.30.

Obiettivo prioritario del progetto è favorire l’inclusione e la socializzazione attraverso lo sport, offrendo nello stesso tempo alla cittadinanza un utilizzo condiviso e maggiormente funzionale dell’area pedonale.

“Giochiamo insieme” intende così contribuire alla valorizzazione dello spazio pubblico, trasformandolo in un luogo di incontro, partecipazione e benessere per il quartiere.