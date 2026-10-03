Hitball Al via: la griglia di partenza della nuova stagione

Ci siamo: l’hitball torna in campo. Domenica 11 ottobre prende il via la nuova stagione dei campionati UISP, pronta a rimescolare gerarchie e pronostici dopo un mercato estivo ricco di movimenti e sorprese.

Ad aprire la stagione saranno Genova e Sotomayor, in campo alle 12:30 nella città della Lanterna (Salita Negrone Durazzo 3). Poi i riflettori si sposteranno sull’Arena di Torino in corso Lombardia 174, dove andrà in scena un pomeriggio ricchissimo con altre sei sfide.

Ma come si presentano le squadre ai nastri di partenza? Dall’A1 alla B2, ecco favorite, outsider e possibili sorprese della nuova stagione.

A1: gerarchie da confermare, spazi da conquistare

Red Devils, Evo, Lab To Hit e Soto: le quattro semifinaliste dei playoff 2026 sembrano partire ancora davanti nella corsa al titolo.

Le altre due delle “sei sorelle”, Sunknights e Piccolo Club, appaiono invece in calo rispetto al passato. Uno scenario che potrebbe aprire nuovi spazi nella lotta per i playoff a Genova e Flamurtari, questi ultimi rinforzati dall’arrivo di Santarsia.

E poi ci sono i Trefferspan: una squadra giovane che si presenta in A1 con tre promozioni e appena cinque sconfitte nelle ultime tre stagioni. Il salto di categoria sarà una nuova sfida, ma il percorso fatto fin qui invita a non sottovalutarli.

A2, il podio è affollato

All Blacks e Sheet ripartono dalle ottime annate precedenti e proveranno nuovamente a conquistare la promozione. Nella corsa al podio vogliono esserci anche Pellegrini e Black Knights, insieme agli Skoppiati, chiamati a reagire dopo la retrocessione dall’A1.

Le possibili sorprese? Iron Lion Tyson, Sporting Team Next Gen e Bioghettyson: tre squadre che potrebbero complicare i piani delle favorite.

Da non sottovalutare nemmeno Igadan e Hocheti Pokety, che ripartono dalla salvezza conquistata nella scorsa stagione.

B1: una corsa tutta da scrivere

Si prospetta una stagione combattuta. Hammers, Guardians e Torino Warriors portano in dote l’esperienza maturata in A2, ma la concorrenza non manca: Hitbusters, Meatballs, Hit Bulls e Driphit sono tra le formazioni da tenere d’occhio.

Sulla carta, gli ingredienti per un campionato aperto ci sono tutti. Resta da scoprire chi saprà trovare continuità e trasformare le ambizioni in risultati.

B2, tra ambizioni ed effetto sorpresa

I Boomers si presentano tra i favoriti, rinforzati dagli arrivi di Sabatino e Danese. Puntano in alto anche i Delirium Consulum: dopo il podio della scorsa stagione, l’arrivo di Vismara aggiunge qualità ad una squadra che dovrà però fare i conti con una rosa corta.

Attenzione alle formazioni più giovani: Valhalla, Spartak, Golden Hunters, Purple Hit e Krakens potrebbero sorprendere e inserirsi nella lotta ai vertici.

I Nomadi Venaria potranno far valere l’esperienza di due anni in B1, mentre i Monstars, reduci da due argenti consecutivi, dovranno trovare nuovi equilibri dopo la partenza della loro stella Borca.

Queste, almeno, sono le indicazioni alla vigilia. Da domenica i pronostici lasceranno spazio al campo e inizieremo a scoprire quali saranno davvero gli equilibri della nuova stagione.