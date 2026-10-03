La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 debutta in trasferta con Scandicci

Su il sipario. Prende il via l’edizione numero 82 della Serie A1 Fineco e la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 è subito attesa dall’impegnativa trasferta contro uno dei top team del campionato, la Savino Del Bene Scandicci . La partita si gioca domani, domenica 4 ottobre , al PalaBigMat di Firenze. Fischio d’inizio alle ore 16 . Le due squadre si ritrovano a otto mesi dall’ultima sfida risalente allo scorso 2 febbraio, quando al Pala Gianni Asti le biancoblù si arresero al tie-break. Con lo stesso risultato, pochi giorni prima all’Inalpi Arena Scandicci negò a Chieri la finale della Coppa Italia Frecciarossa. Sono stati, quelli, i più recenti dei 15 successi complessivi toscani nei 17 precedenti fra le due squadre. Rispetto alla scorsa stagione tanto Chieri quanto Scandicci hanno rinnovato i loro organici, aspetto che a inizio stagione porta ulteriore incertezza sull’esito della partita. Aggiunge sapore al match la presenza di diverse ex in campo, da un lato Marina Lubian, dall’altro Sara Alberti, Martina Armini e Avery Skinner.

A presentare la trasferta alla vigilia della gara è l’allenatore Nicola Negro: «Il nostro campionato inizia subito con una trasferta molto difficile, in casa di una delle pretendenti per il titolo. Scandicci è una squadra che come noi ha cambiato molto. Tre settimane di lavoro insieme sono poche, sia per noi come per loro, quindi è una partita difficile da decifrare in questo momento ma sicuramente è una partita che presenta insidie importanti per quella che è la qualità dei giocatori di Scandicci. Andiamo a Firenze per giocare la nostra partita e cercare il risultato migliore. Chiaramente siamo ben lontani da una condizione tecnica che permetta di esprimerci al meglio, ma cercheremo di mettere in campo la miglior pallavolo che possiamo in questo momento».