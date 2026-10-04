L’Autosped va in progressione e vince con Battipaglia all’esordio

Esordio vincente in campionato per l’Autosped BCC Derthona, ancora priva di Caloro e Wnorowska: nella cornice de La Molisana Arena, in occasione dell’Opening Day, la formazione allenata da Cutugno rompe il ghiaccio conquistando i due punti. Dopo una prima frazione equilibrata, il BCC accelera nei quarti successivi mostrando buone giocate in entrambe le metà campo. Da sottolineare l’ampio minutaggio di Pysmennyk, Lokoka e Carosi, le più giovani a referto, che hanno dato un importante contrributo nello scavare e gestire il solco decisivo. Insieme a Zanetti – oggi assente – stanno ripagando la fiducia di coach Cutugno. Il prossimo appuntamento di campionato sarà domenica 11 ottobre alle 18 al PalaLeonessa A2A contro Brixia.