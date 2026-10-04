L’Autosped va in progressione e vince con Battipaglia all’esordio
Autosped BCC Derthona, debutto vincente in campionato: all’Opening Day arriva il successo che vale i primi due punti della stagione
Esordio vincente in campionato per l’Autosped BCC Derthona, ancora priva di Caloro e Wnorowska: nella cornice de La Molisana Arena, in occasione dell’Opening Day, la formazione allenata da Cutugno rompe il ghiaccio conquistando i due punti. Dopo una prima frazione equilibrata, il BCC accelera nei quarti successivi mostrando buone giocate in entrambe le metà campo. Da sottolineare l’ampio minutaggio di Pysmennyk, Lokoka e Carosi, le più giovani a referto, che hanno dato un importante contrributo nello scavare e gestire il solco decisivo. Insieme a Zanetti – oggi assente – stanno ripagando la fiducia di coach Cutugno. Il prossimo appuntamento di campionato sarà domenica 11 ottobre alle 18 al PalaLeonessa A2A contro Brixia.
Prima frazione in grande equilibrio nella gara di esordio stagionale in campionato del BCC: con Battipaglia al 10’ il punteggio è in perfetta parità a quota 16. Nel secondo periodo la squadra allenata da Cutugno alza i giri del proprio motore sia in attacco che in difesa e dilata progressivamente il proprio gap sino al 42-27 dell’intervallo.
Al rientro dagli spogliatoi, l’Autosped continua a condurre con autorevolezza l’incontro, trovando soluzioni efficaci in attacco ed essendo presente in difesa: possesso dopo possesso il divario con Battipaglia aumenta, sino al 66-37 della terza sirena. Nell’ultimo periodo il BCC amministra il margine accumulato in precedenza e vince 75-54.
Autosped BCC-O.ME.P.S. Battipaglia 75-54
Parziali (16-16, 42-27, 66-37)
BCC: Carosi, Sitku-Varga 2, Conte 17, Pysmennyk 3, Leonardi 14, Fondren 6, Lokoka 6, Arado 10, Frustaci 6, Dixon 11, Wnorowska ne. All. Cutugno
Battipaglia: Del Sole 13, Cornfield 14, Piccinini, Nardone, Crudo ne, Fokke ne, Policari 9, Aiello 6, Evangelista 3, Pansini 2, Naddeo 7, Cola. All. Zara
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