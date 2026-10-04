La Reale Mutua reagisce: Torino trova la prima vittoria sul campo di Pistoia

Arriva sul campo della Lumos Pistoia la prima vittoria stagionale della Reale Mutua Basket Torino , che reagisce alla difficile partenza in campionato imponendosi per 77-84 alla LumoSquare . Una risposta importante da parte dei gialloblù, capaci di partire forte e soprattutto di resistere ai diversi tentativi di rimonta dei padroni di casa, allenati dall’ex coach torinese Franco Ciani. Torino è rimasta unita, ha ritrovato il vantaggio dopo un momentaneo sorpasso pistoiese e nel finale ha mostrato solidità e concretezza per portare a casa i primi due punti della stagione. A guidare l'attacco sono Terry Allen (25 punti) e Zach Harvey (23), all'interno di una prova di grande voglia di condividere il pallone da parte dei gialloblù di coach Moretti, testimoniata dai 23 assist di squadra, 11 dei quali firmati da Federico Massone. La Reale Mutua tornerà al Pala Gianni Asti domenica prossima per la sfida contro Cividale: i biglietti per il prossimo appuntamento casalingo sono già disponibili in prevendita.

QUINTETTI INIZIALI

Pistoia: Schina, Walker, Mouaha, Ajayi, Bettiol

Torino: Massone, Harvey, Ghirlanda, Allen, Faloppa

Buona partenza della Reale Mutua, trascinata da un Terry Allen subito protagonista e già in doppia cifra nel primo quarto. Torino gioca con fiducia nella metà campo offensiva e trova ottime percentuali, soprattutto dalla lunga distanza, costruendo progressivamente il primo vantaggio importante della serata e chiudendo la frazione sul +10 (20-30).

Pistoia reagisce in apertura di secondo quarto e, spinta da una fiammata di Filloy, riduce il distacco fino al -3 costringendo Moretti al timeout. Torino riesce però a gestire il tentativo di rimonta dei padroni di casa continuando a trovare continuità offensiva: Allen raggiunge quota 18 punti e Harvey è a 14 all'intervallo. La Reale Mutua rientra così negli spogliatoi avanti 43-49, forte di percentuali molto alte dal campo (11/18 da due e 8/14 da tre) ma con la necessità di stringere ulteriormente le maglie in difesa.

Al rientro dall'intervallo Pistoia alza la pressione e sfrutta un momento di calo dei gialloblù. I padroni di casa coinvolgono Ife Ajayi vicino a canestro e completano progressivamente la rimonta, fino al sorpasso firmato dall’altro ex torinese, Schina, sul 58-56. Torino, però, non perde lucidità: continua ad affidarsi alla continuità offensiva di Allen, lotta a rimbalzo e riesce a rimettere la testa avanti, presentandosi all'ultima pausa sul 63-67.

Nell'ultimo quarto Pistoia continua a mettere pressione alla Reale Mutua nel tentativo di portare la partita a un finale punto a punto, mentre Torino deve fare i conti anche con i problemi di falli di Allen. I gialloblù rispondono soprattutto nella propria metà campo, concedendo poco agli avversari, mentre le iniziative di Harvey permettono di riportare il vantaggio in doppia cifra. Pistoia tenta l'ultimo assalto con Schina, ma Torino è cinica e mantiene il controllo: Faloppa e Ghirlanda sono concreti e la Reale Mutua gestisce gli ultimi possessi fino al definitivo 77-84.

Coach Paolo Moretti al termine della partita: «Sono molto felice per i miei ragazzi, se lo meritavano dopo una settimana difficile, seguita alla netta sconfitta di domenica scorsa. Volevamo riscattarci e offrire una prestazione diversa rispetto a quella dell'esordio. Durante la partita abbiamo subito diverse spallate da Pistoia, ma non abbiamo mai mollato, continuando a giocare insieme e a condividere la palla. Siamo molto contenti di questa vittoria, per noi e per i nostri tifosi».

Lumos Pistoia Basket - Reale Mutua Torino 77-84

Parziali (20-30, 23-19, 20-18, 14-17)

Lumos Pistoia Basket: Matteo Schina 19 (5/6, 2/4), Caleb Walker 15 (4/6, 1/4), Ariel Filloy 13 (1/2, 3/4), Ife Ajayi 11 (4/7, 0/3), Aristide Mouaha 8 (0/0, 1/3), Gabriele Benetti 4 (1/1, 0/1), Leonardo Bettiol 3 (1/3, 0/0), Luca Pollone 3 (0/0, 1/3), Lorenzo Saccaggi 1 (0/3, 0/2), Simone Zanotti 0 (0/1, 0/1), Antonio Novori 0 (0/0, 0/0), Giacomo Calza 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 21 / 30 - Rimbalzi: 25 7 + 18 (Caleb Walker, Ife Ajayi, Leonardo Bettiol 4) - Assist: 13 (Matteo Schina, Caleb Walker, Ife Ajayi, Luca Pollone 2).

Reale Mutua Torino: Terry Allen 25 (4/7, 5/9), Zach Harvey 23 (5/8, 3/8), Stefano Faloppa 10 (4/5, 0/1), Simone Pepe 8 (0/4, 2/6), Matteo Ghirlanda 7 (2/2, 1/2), Francesco Scandiuzzi 6 (3/3, 0/0), Federico Massone 4 (2/6, 0/1), Angelo Del chiaro 1 (0/1, 0/1), Thiago Villar cristobo 0 (0/2, 0/0), Raffaele Ficetti 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 11 / 14 - Rimbalzi: 30 10 + 20 (Stefano Faloppa, Matteo Ghirlanda, Federico Massone 5) - Assist: 23 (Federico Massone 11).