Ginnastica ritmica, Serie C: Elegantia sul podio nella prima prova regionale

Parte con il piede giusto il Campionato di Serie C per Elegantia, impegnata domenica a Chivasso nella prima prova regionale organizzata dalla Società Ginnastica Concordia di Chivasso.

La società si è presentata in pedana con due squadre, un risultato importante e un’occasione per mettere alla prova il lavoro svolto in questi primi mesi della stagione.

A conquistare il podio è stata la formazione capitanata da Alessia Toscano, insieme a Eleonora Mescia, Ginevra Mescia, Lavinia Romano e Simona Bava. Le cinque ginnaste hanno chiuso la gara al secondo posto, conquistando l’argento nella prima prova del campionato.

Buona prova anche per la seconda squadra, guidata da Arianna Conte e composta da Marta Framarin, Miryam Sahbani, Ilenia Molinaro, Martina Crisopulli e Sara Allegri, che ha terminato la competizione in sesta posizione. Per alcune delle ginnaste si trattava inoltre della prima esperienza in un campionato di questo livello e nel settore Gold.

Non sono mancate alcune imprecisioni nelle esecuzioni, comprensibili in questa prima fase della stagione, ma la prova di Chivasso ha dato indicazioni positive e ha mostrato ampi margini di crescita per entrambe le formazioni.

Il risultato della Serie C completa un fine settimana positivo per la società Elegantia. Sabato, sempre a Chivasso, erano scese in pedana anche le Allieve Silver Maddalena Lipani, Dafne Belci, Sofia Ventura ed Emma Zilio, che hanno conquistato il secondo posto nella prima prova regionale del Winter Club LC2.

Archiviato il primo appuntamento, il lavoro prosegue ora in vista della seconda prova regionale di Serie C, in programma nell’ultima settimana di ottobre al Pala 200 di Settimo Torinese, che sarà organizzata proprio dalla società Elegantia.