Pinerolo Ghiaccio, weekend da protagonista

Un altro fine settimana intenso per lo Storm Pinerolo e le formazioni Storm/Real Torino, impegnate in una serie di sfide che hanno regalato vittorie, emozioni e importanti occasioni di crescita.

Nella categoria U16, lo Storm/Real Torino è sceso sul ghiaccio di Torino per affrontare i Leifers. Al termine di una gara combattuta, sono stati gli avversari a imporsi con il punteggio di 4-3. Una nuova esperienza per il gruppo, che prosegue il proprio percorso di crescita alla ricerca del giusto equilibrio.

Doppio impegno, invece, per gli U14. Nel primo incontro è arrivata una convincente vittoria per 5-3 contro i Brixen Bressanone Falcons, al termine di una prova di squadra positiva. Nel secondo match, i giovani dello Storm/Real Torino hanno affrontato i Ritten Sport Junior Buam, in una sfida più impegnativa conclusa con il successo degli avversari per 7-0. Un risultato dal quale ripartire per continuare a lavorare e migliorare.

Grande protagonista del sabato sera è stato il derby di IHL1 tra Storm Pinerolo e Valpellice Bulldogs. Sul ghiaccio di Pinerolo è andata in scena una sfida combattuta e molto sentita, con i Bulldogs capaci di portarsi inizialmente in vantaggio. Gli Storm hanno però reagito con determinazione, dando vita a una gara combattuta fino all'ultimo secondo e riuscendo a conquistare una preziosa vittoria per 4-3.

Domenica è stata poi la volta degli U10, impegnati ad Aosta nel primo raggruppamento stagionale insieme ai padroni di casa, al Valpe e al Real Torino. Per i più piccoli sono state protagoniste soprattutto la grinta, l'entusiasmo e la voglia di stare sul ghiaccio, elementi fondamentali nel percorso di crescita dei giovani giocatori.

A chiudere il weekend sono state le Piemont Rebelles, impegnate contro le Trentino Women in una sfida difficile terminata con il successo delle ospiti per 5-0. Un risultato dal quale ripartire con la consueta determinazione, continuando il lavoro in vista dei prossimi appuntamenti.

Per lo Storm Pinerolo e le formazioni Storm/Real Torino si chiude così un altro fine settimana ricco di hockey: una vittoria importante nel derby, insieme a risultati e prestazioni che offrono nuovi spunti di lavoro e preziose esperienze per il prosieguo della stagione.