Basket College Novara: prima vittoria in campionato per la squadra di coach Boselli

Basket College Novara conquista i primi due punti del campionato di Serie C 2026/27, superando Tigullio Sport Team per 94-69 nella gara disputata sabato 3 ottobre al PalaDonBosco di Borgomanero, sede delle partite casalinghe dei Collegiali in questa fase di indisponibilità del Sartorio. Un successo maturato in crescendo, attraverso una prestazione collettiva che ha permesso alla squadra di coach Stefano Boselli di superare le difficoltà iniziali e trovare nella ripresa la continuità necessaria per imporsi. Una vittoria che il gruppo ha voluto dedicare a Matteo Zoppellaro , attualmente fermo per infortunio.

UNA PARTITA COMBATTUTA, DECISA NELL’ULTIMO QUARTO

Il risultato conclusivo non deve far dimenticare il valore della prova di Tigullio, costretta ad affrontare i primi due quarti con appena cinque giocatori a disposizione e capace, nonostante questa difficoltà, di giocare con determinazione e personalità. Gli ospiti hanno chiuso avanti il primo periodo 27-23 e conservato il vantaggio all’intervallo sul 46-43. Il College ha progressivamente migliorato la propria prestazione, completando il sorpasso nel terzo quarto, terminato 62-60. La svolta definitiva è arrivata negli ultimi dieci minuti: il 32-9 dell’ultima frazione ha premiato la crescita offensiva e difensiva dei novaresi, fissando il punteggio sul 94-69. Complessivamente, il College ha vinto la seconda metà dell’incontro 51-23.

PUNTI DISTRIBUITI, DIFESA E OPPORTUNITÀ PER I GIOVANI

Mohamed “Momo” Fam ha guidato l’attacco con 25 punti, seguito da Riccardo Cucchi e Samuele Liberali, entrambi a 16. Per Cucchi, cinque canestri da tre punti.

In doppia cifra anche Lorenzo Giustina con 13 punti, in una serata particolarmente significativa nella sua Borgomanero, Pietro Beretta (2007) con 11 e Daniel Chebotarov con 10. Sono così sei i Collegiali ad aver raggiunto la doppia cifra, a conferma di una produzione offensiva condivisa.

Importante anche il contributo di Matteo Sassi, il cui impiego si è accompagnato a un saldo di squadra di +35, e di Gabriele Andretta, prezioso nel lavoro difensivo per limitare Guerra Matos, principale riferimento offensivo avversario.

La gara ha offerto ulteriori indicazioni positive sul percorso dei più giovani. Chebotarov (2008) ha realizzato i suoi dieci punti in meno di diciassette minuti, con un’ottima prestazione che incoraggia a proseguire nel lavoro di crescita. Riccardo Piccolini (2009) ha festeggiato il proprio esordio in campionato, mentre Gianluca Cristiano (2008) è stato schierato ancora una volta nel quintetto iniziale.

Esperienze e responsabilità che danno concretezza a Road to the Future, il progetto con cui Basket College Novara intende accompagnare i giovani nel passaggio verso la pallacanestro senior.

LA DEDICA A MATTEO E LO SGUARDO AL DERBY

La soddisfazione per il risultato si unisce al pensiero rivolto a Matteo Zoppellaro (2008). I compagni desideravano dedicargli una serata felice: il successo e l’abbraccio finale esprimono la vicinanza di tutta la squadra, dello staff e della società durante il suo percorso di recupero. Basket College Novara ringrazia il pubblico presente a Borgomanero per il sostegno e rivolge un riconoscimento a Tigullio per lo spirito combattivo dimostrato. L’attenzione si sposta ora su giovedì 8 ottobre, quando i Collegiali affronteranno Novara Basket nel derby della Cupola. Un appuntamento da preparare con entusiasmo e concentrazione, ripartendo dalla forza del gruppo e dalla consapevolezza che servirà continuità fin dai primi possessi. La prima vittoria è per Matteo. Il prossimo capitolo sarà il derby: da affrontare insieme, con l’orgoglio di essere Collegiali.

IL TABELLINO

BASKET COLLEGE NOVARA – TIGULLIO SPORT TEAM 94-69

Parziali: 23-27, 20-19, 19-14, 32-9

Progressivi: 23-27, 43-46, 62-60, 94-69

Basket College Novara: Andretta 0, Piccolini 0, Giustina 13, Fam 25, Cucchi 16, Beretta 11, Cristiano 0, Liberali 16, Sassi 3, Chebotarov 10. Allenatore: Stefano Boselli.

Tigullio Sport Team: Orsi 0, Gnocchi 0, Adriano Vexina 3, Alvarez Paredes 13, Fattori 6, Fabio Vexina 13, Marchetti 0, Arena 2, Zolesi 1, Zolezzi 6, Guerra Matos 20, Okoye 5.

Canestri da tre: College 10, Tigullio 3.

Tiri liberi: College 18/25; Tigullio 14/21.