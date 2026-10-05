Club 76 MTS Ser Santena: l'U14 conquista il 5° posto al celebre torneo "Chi ben comincia"
Grande esordio per l’Under 14 targata Club 76 MTS Ser Santena, che conquista un ottimo 5° posto al celebre torneo torinese "Chi ben comincia", andato in scena sul parquet del Lingotto di Torino sabato e domenica scorsi.
Il piazzamento assume un valore ancora più significativo considerando che si tratta di una squadra completamente nuova, che ha iniziato a lavorare in palestra da appena un mese. Le giovani atlete hanno subito mostrato una grande affinità e ampi margini di crescita, onorando al meglio il nome del torneo: se il buongiorno si vede dal mattino, il percorso di questo gruppo promette benissimo.
Dietro a questo primo successo sul campo c'è la firma di uno staff tecnico affiatato e di alto livello. I complimenti della società vanno a tutti i professionisti che stanno guidando la crescita delle ragazze: al primo allenatore Ilaria Demichelis, alla novità Michela Aleotti nel ruolo di secondo allenatore, all'aiuto tecnico Alessia Cannizzaro e alla team manager Giorgia Alessio.
Un inizio decisamente incoraggiante che fa ben sperare per il prosieguo della stagione!
U14 CLUB76 MTS SER SANTENA: Allasia, Balestracci, Defend, De Stasio, Kuta, Lattarico, Linarello, Marino, Messina, Salcuni, Stefan, Vercelli. Liberi: Lorenzon, Tresoldi. Allenatori: Demichelis, Aleotti, Cannizzaro. Team manager: Alessio.
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