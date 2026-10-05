A2 femminile, Tennis Beinasco protagonista: vittoria per la prima squadra, stop per la formazione B

Ieri a Genova i punti in singolare hanno portato i nomi di Maria Canavese, da diversi anni in campo con i colori del Beinasco e di Jennifer Ruggeri, attualmente numero 235 Wta, con best ranking di 207 nel giugno di quest'anno. Jennifer ha sconfitto in due frazioni (6-3 6-1) Elettra Beecroft. Maria Canavese ha fatto altrettanto, fissando lo score sul 6-2 6-3 contro Martina Augello. Le due racchette del Beinasco si sono ripetute in tandem, contro la coppia Beecroft/Valente, vincendo la sfida per 7-5 6-3. La stessa Valente aveva fermato in singolare, cogliendo l'unico punto per la squadra ligure, Marta Lombardini, per 6-2 7-5. Domenica prossima 11 ottobre ci sarà l'atteso esordio casalingo per le tenniste dell'USD Tennis Beinasco, contro il CT Ceriano che ieri ha pareggiato in casa contro il CT Giotto Arezzo. Nel Ceriano la giocatrice da tenere sotto controllo è la francese Alice Tubello, all'esordio a segno in singolare e in doppio.

Nulla da fare invece per l'USD Tennis Beinasco "B" che davanti al proprio pubblico ha dovuto arrendersi 4-0 alle portacolori del Tennis Altopiano. Un match dimostratosi subito difficile per le ragazze capitanate da Nathalie Vierin, con lo scontro tra le numero 1 Irina Bara (Beinasco) e Katarina Kuzmova, top 300 Wta sorella della più famosa Veronika. Kuzmova che si è imposta 6-4 6-1. Qualche rammarico per la Bara che nel primo set è stata avanti 4-3 con palle del 5-3, prima di essere raggiunta e superata dall'avversaria. Sconfitta netta (6-2 6-0) per la giovane del Beinasco Marzia Paola Pieragostini per mano dell'ex Martina Colmegna. Più lottato il terzo singolare che ha visto Michelle Zmau (Beinasco) cedere in tre frazioni ad Anja Lucia Casari (6-4 2-6 6-3).

In doppio Kuzmova e Casari si sono imposte 6-4 7-5 a Pieragostini - Bara. Domenica prossima trasferta difficile per le portacolori del Beinasco sui campi del Park Genova.