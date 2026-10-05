100x100 Donne: una domenica in rosa nel cuore del Canavese

Domenica 4 ottobre Ivrea si è tinta di rosa per la seconda edizione di 100x100 Donne , la manifestazione cicloturistica ideata da Paola Gianotti , ultracyclist eporediese e 4x Guinness World Record. Una giornata di sole ha accompagnato le partecipanti lungo le strade del Canavese , tra laghi, colline, castelli e vallate, in un’atmosfera di festa che ha coinvolto cicliste provenienti da tutta Italia e anche dall’estero.

Dalla Sicilia al Veneto, con presenze da Stati Uniti, Russia e Polonia, la partecipazione ha confermato la capacità della manifestazione di richiamare donne da territori e realtà molto diverse. La più lontana tra le italiane è arrivata da Catania, mentre la partecipante più anziana, classe 1951, ha affrontato il percorso a 75 anni.

Alla partenza, presso lo Stadio della Canoa di Ivrea, il via è stato dato dal sindaco Matteo Chiantore, alla presenza dell’assessora Gabriella Colosso e di Giorgo Margini, Direttore di GAL Valli del Canavese, main sponsor dell’evento, in una location particolarmente suggestiva sulle rive della Dora, a pochi giorni dai Mondiali che hanno animato la città.

DUE PERCORSI, UN SOLO SPIRITO

La seconda edizione ha proposto due tracciati a forma di “8”: il percorso HALF da 55 km e la FULL da 110 km con 1.200 metri di dislivello positivo, scelti in misura pressoché equivalente dalle partecipanti.

Per il 2026 i percorsi sono stati leggermente rivisti, con nuove varianti, più salite brevi e strade meno trafficate e meno rettilinee, per offrire un’esperienza più varia e valorizzare ancora di più il territorio.

A impreziosire la giornata anche le tre testimonial Stefania Andriola, giornalista, Sabrina Schillaci, atleta e coach professionista, ed Elena Martinello, content creator e fotografa specializzata nel ciclismo e nell’outdoor.

«Ci avete già abituate a tanta energia e tanti sorrisi, ma questa seconda edizione ci ha emozionate ancora una volta. Abbiamo visto donne arrivare da tutta Italia e anche dall’estero, pedalare con biciclette diverse e scegliere il percorso più adatto a loro. Per noi 100x100 Donne significa proprio questo: creare una giornata in cui la bicicletta diventa un modo per stare insieme, scoprire il territorio e condividere un’esperienza», racconta Paola Gianotti.

IL CANAVESE ACCOGLIE LE CICLISTE

Tra i momenti più apprezzati della giornata, il ristoro di Settimo Rottaro, organizzato dal Comune, che ha trasformato la sosta in una vera festa, con focaccia e crostata offerte alle partecipanti.

Al rientro allo Stadio della Canoa, il pasta party ha chiuso la giornata tra racconti e incontri, mentre a ogni partecipante è stata consegnata una violetta, piccolo ricordo della manifestazione.

UNA GIORNATA PER LA SOLIDARIETÀ

La componente solidale rimane centrale anche nella seconda edizione: la maggior parte del ricavato delle iscrizioni sarà destinata a dei progetti legati al mondo femminile, proseguendo il percorso avviato nel 2025.

UNA RETE CHE RENDE POSSIBILE L’EVENTO

Dietro alla manifestazione c’è il lavoro di una rete di realtà e persone che hanno contribuito alla sua realizzazione. Un ringraziamento particolare va a Food.Stories.Travel, che ha curato organizzazione e logistica, e agli oltre volontari impegnati lungo il percorso, ai ristori, alla partenza e all’arrivo.

L’evento è stato realizzato con il supporto di GAL Valli del Canavese, Turismo in Canavese, Turismo Torino, Città di Ivrea, Paola Gianotti Academy e Canavese Village, insieme a Elastic Interface, Cappuccio Serramenti, Ivrea Canoa Club, Alob.it, Squalo di Terra, Duepunto, Acqua Lauretana, Alvento, La Castellamonte, Fairtrade Italia, Aquila Nera da Tony e Hortilus Garden Center.

Media partner della manifestazione sono stati La Sentinella del Canavese e Bikeitalia.

IL VIAGGIO CONTINUA

La seconda edizione di 100x100 Donne si chiude con una giornata che ha confermato la forza di un progetto capace di unire ciclismo, territorio e solidarietà. E il prossimo appuntamento porterà già una novità: per la terza edizione il percorso cambierà ancora, con nuove strade e nuovi angoli del Canavese da scoprire.

«Il grazie più grande va alle donne che sono salite in sella, ai volontari, alle amministrazioni, ai partner e a tutte le persone che hanno reso possibile questa giornata. Oggi la 100x100 Donne l’avete fatta voi. Ci vediamo il prossimo anno», conclude Paola Gianotti.