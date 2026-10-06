BEA Chieri: esordio da applausi per la Serie C, Leoparde terze al quadrangolare di Ceva

LA GARA

L’incontro si apre con gli ospiti a segno dalla lunetta, ma la reazione arancio-nera è immediata. Capitan Drame impone fin da subito la sua fisicità nel pitturato, ben supportato dalle conclusioni dall’arco di Viggiano e De Santis, permettendo ai padroni di casa di chiudere la prima frazione sul 19-11. Nel secondo periodo, i chieresi allungano con decisione grazie a un’ottima fluidità offensiva e alle iniziative in transizione di Musto, Berrino e Possekel, andando al riposo lungo con un rassicurante 44-29.

Al rientro dagli spogliatoi, Omegna alza l’intensità fisica e si riporta pericolosamente fino al -7 (50-43) affidandosi alle triple di Barbuto e Bracesco. Nel momento di massima pressione ospite, BEA non si scompone: i canestri di Berrino, una tripla fondamentale di De Santis dall’angolo e le giocate di Musto ricacciano indietro i rossoverdi, ristabilendo le distanze sul 60-46 alla penultima sirena. Nell’ultimo quarto, la formazione chierese gestisce lucidamente il margine, respingendo gli estremi assalti avversari con i canestri della staffa dai 6,75 metri. A chiudere definitivamente i conti, facendo esplodere il PalaGialdo, ci pensa un inarrestabile Drame (mattatore della serata con 31 punti), che con un recupero difensivo concluso con una schiacciata in campo aperto fissa il punteggio sul definitivo 78-59.

IL COMMENTO

«Sapevamo di affrontare una sfida complicata contro una formazione giovane, ricca di talento e imprevedibile a causa dei continui incroci di roster con le altre categorie – analizza coach Ciro Musto – Siamo stati bravi a colpire nei loro momenti di disattenzione. Nel terzo quarto ci aspettavamo una reazione fisica e di intensità da parte loro, che puntualmente è arrivata cogliendoci inizialmente un po’ molli. Tuttavia, il gruppo è stato bravo a restare con la testa sulla partita, mantenendo il nostro ritmo alto e continuando a condividere il pallone. Superato quel momento difficile, abbiamo ripreso in mano la gara seguendo le nostre idee. Al 99% non avremo a disposizione Danilo Tagliano, che contiamo di recuperare per la gara di domenica contro Novara. Mercoledì affronteremo Campus Piemonte, una squadra per certi versi simile a Omegna ma dotata di molta più esperienza. Sarà una trasferta complicatissima su un campo ostico, contro un gruppo giovane, ben allenato, che gioca insieme da tempo e con tante bocche di fuoco. Se in questa gara ci siamo potuti concedere qualche compromesso, contro di loro sarà molto più difficile. Noi continuiamo a costruire il nostro percorso e vediamo dove possiamo arrivare».

IL PROSSIMO APPUNTAMENTO

Nessuna pausa per i Leopardi, attesi dal primo turno infrasettimanale della stagione. L’appuntamento è fissato per mercoledì 7 ottobre alle ore 21:00, quando BEA Chieri scenderà sul parquet del PalaCampus di Corneliano d’Alba per affrontare la Novipiù Campus Piemonte.

BEA CHIERI - FULGOR OMEGNA 78-59

Parziali (19-11, 44-29, 60-46)

BEA CHIERI: Drame 31, De Santis 15, Musto 9, Viggiano 9, Berrino 6, Possekel 6, Lissiotto 2, Mout, De Mita, Conti, Bosio, Picco NE. All. Musto C., Ass. D’Arrigo, Manzini, Acc. Calò, Prep. Mosca.

FULGOR OMEGNA: Barberis 13, Barbuto 9, Somaschini 8, Guala 7, Bracesco 7, Maulini 5, Caramelli 5, Chimi Kenfack 3, Fiorillo 2, Pavesi, Pastore, Rogora. All. Verri, Ass. Viola, Acc. Cantoni.

SERIE C FEMMINILE

Domenica 4 ottobre, la Prima Squadra Femminile è stata protagonista del Torneo Quadrangolare di Ceva Towers Girl Ceva, Rivoli Basket e Cestistica Savonese.

Nella prima semifinale, le Leoparde hanno affrontato le padrone di casa. Una partita intensa, giocata con buona energia e grinta, ma caratterizzata da una continuità difensiva ancora da migliorare. Alcuni errori nella metà campo difensiva hanno infatti permesso alle avversarie di prendere il controllo della gara e conquistare l’accesso alla finale (54-67).

Nella finale per il 3°-4° posto, con la Cestistica Savonese. Le ragazze di Coach Colò hanno progressivamente alzato ritmo e intensità, dopo una prima parte di partita ancora un po’ contratte. La maggiore attenzione difensiva ha fatto da motore anche per l’attacco, permettendo alle Arancioni di migliorare le percentuali al tiro e di prendere il controllo della partita nella seconda parte, gestendo fino alla sirena (83-60).

Commenta coach Colò: «È stato sicuramente torneo importante nel percorso di avvicinamento all’inizio del campionato di Serie C Femminile, che ci vedrà a Ceva per la prima trasferta stagionale. Queste occasioni servono a mettere benzina nelle gambe, aumentare la condizione e costruire sempre maggiore feeling all’interno del gruppo. Siamo una squadra nuova, ancora in fase di costruzione, ma che sta affrontando questa preseason con serietà, impegno e grande disponibilità al lavoro. Giorno dopo giorno le ragazze stanno lavorando per diventare una squadra vera, costruendo fiducia, conoscenza reciproca e coesione».

BEA CHIERI - TOWERS GIRL CEVA 54-67

Parziali (14-17; 30-37; 38-51)

BEA Chieri: Garavelli 2, Lagrotteria 5,Bagnulo 5,Burzio, Bardascino 3, Lamberti 4, Limone 4, Uggé 11, Fassir 1, Fornasero 10, Ghibaudo 9, Aquini. All. Coló, Ass.te D’Angelo.

BEA CHIERI - CESTISTICA SAVONESE 83-60

Parziali (10-8; 35-22; 66-31)

BEA Chieri: Garavelli 27, Jaques 13, Lagrotteria 5, Bagnulo 2, Burzio, Lamberti 6, Uggè, Fassir 3, Volpe 2, Fornasero 10, Aquini 9, Pintori 6. All. Colò, Ass. D’Angelo.