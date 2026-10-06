Baglietto Derthona al debutto casalingo in BKT EuroCup

Nelle tante prime volte che stanno caratterizzando l’inizio stagione in BKT EuroCup del Derthona Basket , è arrivato il momento del debutto casalingo nella competizione europea. Per la seconda giornata del Girone A di regular season, domani alle ore 19:30 la Baglietto Derthona Tortona ospita alla Nova Arena il Le Mans Sarthe , formazione francese anch’essa alla prima partecipazione assoluta in EuroCup e reduce da una stagione scorsa in cui ha raggiunto ben tre finali in patria, Coppa di Francia, Supercoppa e Leaders Cup, oltre ad essere arrivata nella Top 16 di Champions League e sesta nella regular season del massimo campionato transalpino chiudendo al primo turno dei playoff.

La gara sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Arena e in streaming su Now.

Come arrivano le due squadre?

C’è tanta voglia di riscatto per il Derthona, reduce da due sconfitte di diversa entità, l’esordio europeo dal sapore di beffa in casa del Riga Zelli con il canestro dell’86-84 subito allo scadere e il divario più netto subito domenica scorsa al PalaTiziano dai padroni di casa del BC Roma (108-70). Anche con Le Mans i Leoni bianconeri saranno senza gli infortunati Paul Eboua ed Edoardo Di Meo, costretti a rimandare il loro debutto ufficiale in stagione. Servirà uno sforzo da parte del resto dell’organico per mostrare progressi in difesa e nella protezione del proprio canestro anche a rimbalzo.

Le Mans, che nella sua bacheca ha 5 titoli nazionali (l’ultimo nel 2018), 4 Coppe di Francia e 4 Leaders Cup, viene dallo stesso record di vittorie e perse del Derthona. In campionato c’è stato il successo in trasferta al supplementare sul campo del Gravelines-Dunkerque (97-103) e l’ultima sconfitta casalinga con la formazione di Eurolega del Paris Basketball, vittorioso per 103-101 in un’emozionante partita. Nella prima in EuroCup la formazione allenata da Guillaume Vizade ha dovuto arrendersi sempre in casa ad una delle grandi favorite per la vittoria del girone, l’Aris Salonicco, passato nella città della 24 Ore automobilistica per 87-74, creando il solco tutto nella ripresa. In tutte le tre partite a mettersi ampiamente in evidenza come miglior marcatore dei francesi una fresca conoscenza del campionato italiano, Carlos Stewart, giovane play-guardia che l’anno scorso ha chiuso a 15.1 punti di media a Varese. Per il ventitreenne americano 29 punti in entrambi gli incontri di LNB, di cui è capocannoniere, e 17 nella sfida persa con i greci, avendo come scudiero un altro giovane come l’ala francese Melvin Ajinca, secondo miglior realizzatore di Le Mans con 18.5 punti per partita in Francia. Efficace e ancor più giovane il connazionale Bastienne Grasshoff, play-guardia classe 2007 che sta giostrando da terzo violino con 28 punti nelle prime due gare di LNB e 16 con l’Aris. Già assente nelle ultime due sfide, resta in dubbio per un problema fisico la presenza dell’ex di turno, il pivot TaShawn Thomas, un anno al Derthona nel 2023-24 avendo come migliore prestazione personale i 23 punti con 30 di valutazione in una sconfitta in volata al Forum con Milano.

Le dichiarazioni

Coach Mario Fioretti: «Veniamo da una brutta partita a Roma e non vediamo l’ora di tornare in campo, per tornare ad essere competitivi come siamo sempre stati. Oltretutto è lo storico debutto in casa in EuroCup del nostro Club e questo ci darà un’ulteriore motivazione. Giochiamo contro una squadra molto atletica, che fa dell’aggressività in difesa e del campo aperto le sue armi principali. Hanno sicuramente in Carlos Stewart il loro leader tecnico e intorno a lui tantissimi giocatori in grado di essere pericolosi in modi diversi. Dovremmo essere solidi su entrambi i lati del campo per tutti i 40 minuti».