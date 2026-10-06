Sport, comunità e benessere: al Politecnico di Torino la Giornata dello Sport in collaborazione con il CUS Torino

Si è svolta oggi, martedì 6 ottobre, la Giornata dello Sport al Politecnico di Torino , manifestazione organizzata dall’Ateneo in collaborazione con il CUS Torino (Centro Universitario Sportivo torinese) , che ha trasformato il Campus di Ingegnerie in un luogo aperto di socialità, inclusione e condivisione attraverso la pratica sportiva. L’evento ha confermato il suo ruolo di appuntamento di riferimento per la comunità studentesca e accademica, rafforzando il legame tra sport, benessere e vita universitaria.

Per tutta la giornata studenti, docenti e personale hanno potuto partecipare alle numerose attività sportive proposte in collaborazione con il CUS Torino nei pressi del nuovo campo sportivo polifunzionale, recentemente inaugurato e raggiungibile da via Pier Carlo Boggio 59, Torino. Sono state organizzate prove gratuite di diverse discipline – tra cui calcio, basket, volley, badminton e pickleball – offrendo a tutti i partecipanti l’opportunità di sperimentare nuove attività e riscoprire il valore dello sport come fattore di equilibrio fisico e mentale.

Alle ore 12:00 è stata data la partenza alla tredicesima edizione della PoliTour Run, la gara podistica di 1 miglio che si snoda tra corridoi, aule e spazi iconici del Politecnico, confermandosi uno dei momenti più attesi e simbolici della giornata. La corsa ha visto un’ampia partecipazione di studentesse e studenti, che hanno animato i percorsi interni dell’Ateneo, trasformando la competizione in una festa collettiva. Al termine della gara, alle ore 12:30, si sono svolte le premiazioni, prima tra le donne Alice Costosi tirocinante dello staff Sport del Politecnico di Torino, primo tra gli uomini Nicolò Daniele studente di Ingegneria Aerospaziale.

Come nelle edizioni precedenti, a partire dalle ore 11:00 tutte le matricole del primo anno dei Corsi di Laurea triennale hanno potuto ritirare, presentando smart card e numero di matricola, l’omaggio ufficiale della Giornata dello Sport: la polo brandizzata “Sporty Campus”, realizzata congiuntamente da Politecnico di Torino e CUS Torino. Un gesto simbolico che rinnova ogni anno il senso di appartenenza alla comunità politecnica e il legame con i valori dello sport universitario.

La manifestazione ha offerto anche l’opportunità di conoscere da vicino i Team Studenteschi sportivi del Politecnico – Policumbent, Squadra Corse, PoliTO Sailing Team, H2PoliTo e 2WheelsPoliTO – e le associazioni PoliTo Cycling e PoliTo Running Club, che hanno allestito corner informativi per illustrare le proprie attività e i progetti in corso.

La Giornata dello Sport è stata anche occasione per conoscere le iniziative che il Politecnico dedica ai propri studenti-atleti, come il programma Dual Career e l’opportunità di entrare a far parte delle squadre Rappresentative di Ateneo: calcio, canottaggio, volley, basket e tennis. Maggiori informazioni a questo link.

A completare il programma, due lezioni aperte a cura della sezione Danza e Benessere del CUS Torino: alle 11:20 ha preso il via una lezione di pilates e alle 13:15, una lezione di Hip Hop. Entrambe le sessioni hanno registrato un’ampia partecipazione, confermando il crescente interesse della comunità universitaria verso attività che coniugano movimento, coordinazione e benessere psicofisico.

«La Giornata dello Sport è un appuntamento che rappresenta bene la nostra idea di università: un luogo non soltanto di studio e formazione, ma una comunità da vivere, nella quale il benessere delle persone e la qualità delle relazioni hanno un ruolo centrale – dichiara Stefano Corgnati, Rettore del Politecnico di Torino – Lo sport contribuisce in modo concreto a costruire questa comunità, perché favorisce socialità, inclusione e partecipazione e, allo stesso tempo, promuove il benessere della persona nelle sue dimensioni fisica, psicologica e sociale. Insieme al CUS Torino, vogliamo rendere l’attività sportiva sempre più parte dell’esperienza quotidiana in Ateneo, mettendo a disposizione spazi e opportunità accessibili a tutte e tutti. Il nuovo campo sportivo polifunzionale va proprio in questa direzione: uno spazio dedicato alla pratica sportiva, ma anche all’incontro e alla condivisione. Allo stesso tempo, continuiamo a sostenere le nostre studentesse e i nostri studenti che praticano sport ad alto livello attraverso il programma Dual Career e le Rappresentative di Ateneo: investire nello sport significa investire nelle persone e contribuire a costruire un’università più inclusiva, partecipata e attenta al benessere della propria comunità»

«Il Politecnico di Torino e il CUS Torino confermano, ancora una volta, una partnership solida e vincente – ha dichiarato Riccardo D’Elicio, Presidente del CUS Torino – La PoliTour Run, le attività sul campo polifunzionale e la consegna della polo alle matricole sono gesti che costruiscono comunità. Lo sport resta uno dei linguaggi più potenti per l’integrazione, la socializzazione e la prevenzione, in una città come Torino, sempre più a vocazione universitaria, creando legami, amicizie e un senso di appartenenza che dura nel tempo».



Classifica Politour 2026