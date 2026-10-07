BEA Chieri: il recap della settimana

Prima di campionato per l’ Under 19 Gold , al PalaGialdo con la Pallacanestro Moncalieri di Coach Franz Conti. In una gara fisica ed equilibrata, gli avversari impongono da subito grande ritmo. I Leopardi faticano a trovare concretezza nei primi minuti. Moncalieri ne approfitta e prova ad allungare, ma BEA resta a contatto. Nel secondo tempo, i Leopardi trovano continuità e superano a cavallo tra la terza e la quarta frazione. In un finale punto a punto, i chieresi sono più lucidi e festeggiano il successo (73-72).

L’Under 17 Eccellenza esordisce al PalaGialdo con Novipiù Campus Monferrato. I padroni sembrano poter prendere il largo nel primo quarto, poi gli avversari ricuciono e sanno farsi valere. BEA paga la poca lucidità al tiro, con diverse difficoltà a trovare la retina, e Casale è più lucida sul finale di una partita tesa, aggiudicandosi così la vittoria (67-71). Nella prima trasferta di stagione, i ragazzi di Coach Corrado scontano diverse assenze sul parquet di Farigliano. La gara è ruvida e fisica sin da subito. BEA prende un piccolo vantaggio sin dai primi minuti e lo conserva fino alla fine, senza mai riuscire a prendere il largo. Gli avversari tentano di rientrare, ma vedono alla maggiore precisione dei chieresi, che ottengono la prima vittoria in campionato (72-77).

L’Under 15 Eccellenza esordisce facendo visita a Derthona Basket, tra le più serie pretendenti al titolo regionale. Nell’inizio shock, i padroni di casa fanno vedere percentuali stratosferiche. BEA non resta tramortita e, nonostante tante assenze, ricuce fino al -5. Con rotazioni più lunghe e giocatori di livello assoluto, Derthona guadagna alla fine meritatamente i due punti (91-83). Resta una prestazione di carattere e sostanza per i chieresi.

Al PalaGialdo, l’Under 14 Gold ospita Basket Torino per la prima di campionato. Con grande intensità, i Leopardi superano gli ospiti al termine di una gara ben gestita, iniziata con un ottimo primo quarto. I torinesi non ci stanno e accorciano, ma BEA gestisce con tutti protagonisti e si aggiudica l’incontro (84-73).

U19 GOLD

BEA CHIERI – PALLACANESTRO MONCALIERI 73-72

Parziali: 14-15; 34-35; 53-59

BEA Chieri: Picco 9 , Passatore, Giachino 5, Conti 19, Viggiano 17, Mout 3, Bosio 8, Menegatti , Gaiotti 3, Spanu 9, Di Lernia, Galluccio. All. Darrigo, Ass. Manzini, Musto, Prep. Mosca, Acc.Mout

U17 ECCELLENZA

BEA CHIERI-NOVIPIÙ CAMPUS MONFERRATO 67-71

Parziali: 23-14; 38-39; 55-61

BEA Chieri: Borz 6, Ursu 4, Mouaddine 2, Filane 8, Menegatti 9, Longo 9, Calò 2, Peverini 15, Serratore, Coltiletti 2, Orlando 2, Di Lernia 8. All. Corrado, Ass. D’Angelo, Acc. Calò.

FARIGLIANO-BEA CHIERI 72-77

Parziali: 20-26; 41-39; 58-63

BEA Chieri: Ursu 4, Mouaddine, De Mita, Menegatti 10, Longo 12, Beccaria 11, Calò 6, Peverini 19, Serratore, Coltiletti 5, Orlando, Di Lernia 10. All. Corrado, Ass. D’Angelo, Pirocca, Acc. Calò.

U15 ECCELLENZA

DERTHONA-BEA CHIERI 91-83

Parziali: 34-15; 47-41; 70-64

BEA Chieri: Fasano,Zanzon 29, Garabello, Zvulun, Cordero, Marocco 19, Iudicelli 7, Goria 16, Moschillo 4, Audisio, Silvestro 6, Vay 2. All. Corrado, Ass. Pirocca, Ass. Giangualano, Acc. Domenino.

U14 GOLD

BEA CHIERI – BASKET TORINO 84-73

Parziali: 27-14; 48-35; 64-54

BEA Chieri: Violante 4, Novarese 2, Gaone 19, Ferrero, Monticone 16, Capriati, Ed Nadher 4, Colombo 8, Ascolesi 18, Pianfetti 7, Zamfirov 4, Dodaj 2. All. Mastrorilli, Ass. Paoletta, Acc. Bergano.