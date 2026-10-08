La prima in casa di EuroCup per il Derthona è una volata vincente

Proprio nel momento più difficile della sfida, la Baglietto Derthona Tortona trova la forza per piazzare il 9-0 di break finale che le consegna la prima vittoria in BKT EuroCup al debutto casalingo nella competizione europea. Dopo l'80-83 con cui Wood aveva messo in una posizione di privilegio il Le Mans Sarthe a poco più di un minuto e mezzo dalla fine, la reazione del Derthona vedeva in un canestro di Gorham il suo inizio, nella tripla di Hubb l'esplosione del pubblico di casa per il sorpasso a 29" dalla fine, in due liberi di Gorham più di un possesso di distanza a -18" e in Bortolani il canestro della staffa, insieme ad una difesa che aveva oscurato la via del canestro ai francesi grazie anche a due stoppate di Jallow e di Gorham. È arrivato così l'89-83 con cui il Derthona, alla seconda giornata di regular season, mette i suoi primi due punti nella classifica del Girone A.

Justin Gorham il bianconero più in evidenza della serata con una prova completa, miglior marcatore della sfida con 22 punti, il 61% al tiro dal campo, 6/6 ai liberi e 8 rimbalzi per 29 di valutazione, anche in questo caso il primo della gara.

La Partita

Prima dell'inizio del match, per celebrare la partnership rafforzata con il nuovo title sponsor del Derthona in EuroCup, a centrocampo il presidente Marco Picchi omaggia con due canotte gara ufficiali l'Amministratore Delegato di Baglietto, Diego Michele Deprati, e il Chief Commercial Officer, Fabio Ermetto.

Partenza di alto livello su entrambi i lati del campo per la Baglietto, in doppia cifra di vantaggio già a metà del primo quarto con Jallow e Hubb a mettersi più in luce offensivamente e l'assist di Olejniczak (4 assist per il centro polacco) per la schiacciata di Gorham a costringere il caoch francese a chiamare un rapido time-out sul 15-5 tortonese. Le Mans non fa finire comunque il primo periodo per colmare il gap, anzi 5 punti consecutivi di King seguiti da un tap-in di Yeguete significano addirittura sorpasso, 19-20 a -45". La tripla di Bortolani ridà la scossa ai padroni di casa che chiudono avanti grazie al 22-20 della guardia ex Cantù.

Nel secondo quarto il Derthona ci prova a riaprire un solco, sfruttando anche una maggiore incisività a rimbalzo offensivo (11-4 il conto nel primo tempo, 16-11 alla fine), ma con Wood, King e l'ex Varese Stewart i transalpini impediscono ai Leoni di andare oltre il -2 anche all'intervallo, 46-44.

Il secondo tempo inizia com'era cominciato il primo, cioè di marca tutta Baglietto. La coppia Hubb-Gorham firma il 7-0 di break iniziale che riporta Tortona vicina alla doppia cifra di vantaggio dopo appena due minuti di gioco, 53-44. Ma, in fotocopia a quanto successo ad inizio partita, Le Mans ci impiega nuovamente poco a recuperare. Il primo canestro in partita dell'ex TaShawn Thomas vale la parità a quota 59 e il canestro da tre di Wood significa sorpasso transalpino, 61-62.

Cominciato il quarto finale in una situazione di assoluta parità, 66-66, un paio di iniziative di fila importanti di Durham fanno esaltare la Nova Arena, un 2+1 e una tripla per l'80-75 con poco più di 4 minuti da giocare. Da lì in avanti la partita si trasforma in un break e controbreak. All'8-0 dei francesi suggellato dal canestro di Wood delll'80-83, arriva il 9-0 della prima gioia di sempre in EuroCup del Derthona.

Le dichiarazioni

Coach Mario Fioretti: «È stata una partita davvero equilibrata, contro una squadra come Le Mans abbiamo dominato a rimbalzo e non era facile. Abbiamo provato a fare una buona circolazione di palla, abbiamo comunque avuto qualche persa di troppo. C'era il bisogno di riprendersi dopo le due sconfitte tra campionato e coppa da cui venivamo, siamo stati bravi a farlo.»

«Non era facile arrivare ad oggi dopo quelle due partite, anche Le Mans veniva da due sconfitte, non pesanti come la nostra a Roma. Si è visto che eravamo un po' tirati in certe situazioni, c'è paura di fare qualche errore, è normale che sia così. Sono contento perché abbiamo fatto due ottimi giorni di preparazione alla partita con grande spirito e anche oggi c'è stato proprio il giusto spirito per portare a casa la vittoria. Abbiamo fatto sicuramente dei bei passi in avanti.»

Bertram Derthona Tortona – Le Mans Sarthe 89-83

Parziali (22-20, 46-44, 66-66)

Derthona: Eboua n.e., Hubb 14, Gorham 22, Pecchia, A. Alibegovic 7, Di Meo n.e., Bortolani 9, Olejniczak 2, Maddox 10, Gazzotti, Jallow 13, Durham 12. All. Fioretti.

Le Mans: Stewart 11, Grasshoff 9, King 17, Ajinca 8, Delaunay 4, Doumbia Niang 1, Yeguete 2, Wood 18, Dufeal 6, Thomas 5, Penda 2. All. Vizade.

Arbitri: Radojkovic (CRO), Lezcano (ARG), Jablonskas (LTU).

Spettatori: 1866.