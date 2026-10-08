Pallapugno: il rush finale di tutti i campionati senior e giovanili
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SERIE A Banca d’Alba - Andata finale
Sabato 10 ottobre ore 17
a Cortemilia: Nocciole Marchisio Cortemilia-Acqua San Bernardo Subalcuneo
SERIE A Banca d’Alba - Ritorno finale
Acqua San Bernardo Subalcuneo-Nocciole Marchisio Cortemilia da definire
SERIE B - Andata finale
Prodeo Chiusavecchia-Speb 4-11
SERIE B - Ritorno finale
Domenica 11 ottobre ore 17
a San Rocco di Bernezzo: Speb-Prodeo Chiusavecchia
SERIE C1 - Spareggio finale
Domenica 18 ottobre ore 14.30
a Dogliani: Ricca-Castiati Castagnole
SERIE C2 - Spareggio semifinale
Monastero Dronero-Global Sped Neivese rinviata per pioggia e campo impraticabile a venerdì 9 ottobre, ore 20.30 a Caraglio
Pro Spigno in finale
FEMMINILE - Andata finale
San Leonardo-Amici del Castello 6-9
FEMMINILE - Ritorno finale
Sabato 10 ottobre ore 19
a Diano Castello: Amici del Castello-San Leonardo
UNDER 21 - Spareggio finale
Domenica 11 ottobre ore 15
a Cuneo: San Leonardo-Bubbio
ALLIEVI - Andata finale
Speb-San Leonardo 8-4
ALLIEVI - Ritorno finale
Venerdì 9 ottobre ore 19
a Imperia: San Leonardo-Speb
ESORDIENTI - Andata finale
Ricca-San Leonardo 7-3
ESORDIENTI - Ritorno finale
Domenica 11 ottobre ore 18
a Imperia: San Leonardo-Ricca
PULCINI - Andata finale
Pro Paschese-San Leonardo 1-7
PULCINI - Ritorno finale
Sabato 10 ottobre ore 16
a Imperia: San Leonardo-Pro Paschese
PROMOZIONALI - Spareggio finale
Domenica 11 ottobre ore 15
a Imperia: Ricca A-Pieve di Teco
Sabato 10 ottobre ore 17
a Cortemilia: Nocciole Marchisio Cortemilia-Acqua San Bernardo Subalcuneo
SERIE A Banca d’Alba - Ritorno finale
Acqua San Bernardo Subalcuneo-Nocciole Marchisio Cortemilia da definire
SERIE B - Andata finale
Prodeo Chiusavecchia-Speb 4-11
SERIE B - Ritorno finale
Domenica 11 ottobre ore 17
a San Rocco di Bernezzo: Speb-Prodeo Chiusavecchia
SERIE C1 - Spareggio finale
Domenica 18 ottobre ore 14.30
a Dogliani: Ricca-Castiati Castagnole
SERIE C2 - Spareggio semifinale
Monastero Dronero-Global Sped Neivese rinviata per pioggia e campo impraticabile a venerdì 9 ottobre, ore 20.30 a Caraglio
Pro Spigno in finale
FEMMINILE - Andata finale
San Leonardo-Amici del Castello 6-9
FEMMINILE - Ritorno finale
Sabato 10 ottobre ore 19
a Diano Castello: Amici del Castello-San Leonardo
UNDER 21 - Spareggio finale
Domenica 11 ottobre ore 15
a Cuneo: San Leonardo-Bubbio
ALLIEVI - Andata finale
Speb-San Leonardo 8-4
ALLIEVI - Ritorno finale
Venerdì 9 ottobre ore 19
a Imperia: San Leonardo-Speb
ESORDIENTI - Andata finale
Ricca-San Leonardo 7-3
ESORDIENTI - Ritorno finale
Domenica 11 ottobre ore 18
a Imperia: San Leonardo-Ricca
PULCINI - Andata finale
Pro Paschese-San Leonardo 1-7
PULCINI - Ritorno finale
Sabato 10 ottobre ore 16
a Imperia: San Leonardo-Pro Paschese
PROMOZIONALI - Spareggio finale
Domenica 11 ottobre ore 15
a Imperia: Ricca A-Pieve di Teco
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