BEA Chieri: primo stop stagionale per i Leopardi che cedono a Campus

LA GARA

Campus Piemonte parte forte: i primi otto punti dei padroni di casa portano tutti la firma di Reinten, che segna quattro canestri di fila e dà subito il ritmo alla gara. BEA non si lascia intimidire e risponde dall’arco: la tripla di Viggiano apre le danze, poi Berrino ne piazza due consecutive prima del canestro di Drame. Il numero 8 arancio-nero ne mette a segno una terza, e i Leopardi restano agganciati. Campus però continua a trovare soluzioni dalla distanza con le triple di Rana e di Colli, e al 10′ il tabellone dice 25-16. Nel secondo periodo il copione non cambia. Manfredi e Nastasi aprono la frazione, poi arriva il momento di Maffiola, che infila tre triple e allarga il solco. Chieri prova a restare in scia con De Santis, che segna dall’arco e dalla media e con 9 punti nel quarto è il più attivo dei suoi, e con i due canestri di Possekel. A chiudere il tempo ci pensa Reinten, con una tripla che vale il 50-31 all’intervallo lungo.

Al rientro dagli spogliatoi BEA cambia faccia. Drame e Berrino si prendono la scena sotto canestro e in penetrazione, Possekel punisce dall’arco e Lissiotto aggiunge energia e punti dalla lunetta. Poi Musto firma la tripla che accende il finale del quarto e lo segue con un altro canestro, mentre Conti mette il suo primo punto. Campus non resta a guardare e risponde con le triple di Colli, due volte, e di Manfredi, ma il parziale è tutto arancio-nero: 30-20 e 70-61 alla penultima sirena, con la gara che sembra riaperta. L’ultimo quarto, però, riporta i padroni di casa in cattedra. Il solito Zampolli macina canestri vicino al ferro, Rana trova continuità e Colli ancora una volta dall’arco, mentre Maffiola piazza il colpo dalla lunga che toglie ogni speranza di rimonta. Chieri risponde con la tripla di Viggiano e i canestri di Possekel, Drame e Berrino, chiudendo con quella di Musto. Il periodo però finisce 25-12 per Campus, che fissa il punteggio sul definitivo 95-73.

IL COMMENTO

«L’avvio è stato difficoltoso perché loro sono partiti fortissimo e hanno messo a segno tantissimi canestri – commenta coach Alex D’Arrigo – Abbiamo provato a tenere botta nel primo quarto con l’energia, ma la loro percentuale al tiro è stata troppo alta per poter stare dietro alla gara. All’intervallo eravamo sotto di quasi 20, ma dopo il rientro abbiamo avuto una bella reazione nel terzo quarto, con un parziale ottenuto con i nostri giovani in campo, riuscendo a ricucire fino al -7. Nell’ultimo quarto, però, è arrivato il loro break finale: hanno continuato a far canestro dall’arco, è stato un vero massacro. Hanno tirato 12 su 24 da tre punti, il 50%, e oltre il 65% da due, sbagliando soltanto tre tiri liberi: ci hanno fatto sempre canestro e quindi c’è poco da rimproverarci. Dobbiamo però portarci dietro la bella reazione per la partita di domenica».

IL PROSSIMO APPUNTAMENTO

Archiviata la trasferta di Corneliano d’Alba, i Leopardi tornano subito in campo davanti al proprio pubblico. Domenica 11 ottobre, alle ore 18:00, al PalaGialdo arriva Novara Basket per la quarta giornata di campionato.

NOVIPIÙ CAMPUS PIEMONTE-BEA CHIERI 95-73

Parziali (25-16, 50-31, 70-61)

NOVIPIÙ CAMPUS PIEMONTE: Colli 15, Reinten 15, Zampolli 14, Manfredi 12, Maffiola 12, Rana 8, Nastasi 6, Negro 5, Vassiljev 4, Gandolfo 2, Serafini 2, Cogno. All. Gaudio, Ass. Alfero, Acc. Bergui, Prep. Canonico

BEA CHIERI: Berrino 18, Drame 15, Possekel 10, De Santis 10, Musto 8, Viggiano 6, Lissiotto 5, Conti 1, Mout, Bosio, De Mita, Picco NE. All. Musto C., Ass. D’Arrigo, Manzini, Acc. Monteleone, Prep. Mosca